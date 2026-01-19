謝瓊煖大爆料《豆腐媽媽》蘇晏霈拍戲「突即興加這家台詞」！意外洩「私下近況」

四季線上/林佩玟報導

蘇晏霈近日在民視八點檔《豆腐媽媽》演技大爆發，不同於以往詮釋被渣男劈腿的模樣，這次所演的「育玲」演出新境界，讓觀眾更是心疼這角色。同時劇中，蘇晏霈與洪都拉斯（飾 萬德福）的父女親情感動大票網友，那句「我的女兒不是黃金 是鑽石」令人好揪心，雖然蘇晏霈不是親生的，洪都拉斯仍非常疼愛且絕不允許任何人欺負她。

而上週《豆腐媽媽》粉絲見面會上，謝瓊煖（飾 劉玉蘭）則透露最近與蘇晏霈拍攝「母女對話」這場戲，也就是育玲哭倒在媽媽懷裡那幕，謝瓊煖大爆料蘇晏霈說出了劇本上沒有的台詞「我真的好累」，直呼這一句台詞應該是蘇晏霈發自內心的吶喊，引全場大笑不停。原來近期演員們都忙著趕拍《豆腐媽媽》，每天幾乎只睡幾小時、早出晚歸的，身體很累但是看到觀眾這麼支持與認真收看都值得了。

【追好劇】《豆腐媽媽》第19集精彩片段｜育玲哭倒媽媽懷裡





