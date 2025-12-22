謝瓊煖看隨機攻擊案籲「學會自保」

北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，不少網友聯想到同樣有隨機殺人劇情的台劇《我們與惡的距離》，謝瓊煖曾在該劇飾演隨機殺人犯的媽媽，她22日與洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅等人出席民視8點檔《豆腐媽媽》首映會，被問及社會上出現檢討張嫌原生家庭責任的聲音，她低調表示，每件事都是獨立的，「雖然好像類似，但對我來說，不會把演過角色代入現實生活中」。

謝瓊煖認為，我們應該不過度去擴大這事件，「去了解這事件可以，但不需要過度分享、或在社群媒體上過度表達自己意見，因為我們都不是當事人，還是要先把自己生活過好，日常生活中可以多學習怎麼保護自己，例如去上急救課，也提醒自己在公共場合不要看手機」。

另有網友把矛頭指向《角頭》系列這類電影，認為敗壞社會風氣、不應該再拍攝黑幫電影，身為《角頭》班底的黃尚禾認為，「這應該分開來看，說成是電影影響人或因而不應該拍什麼類型的電影，這有點不公平，我不拍別人也會拍，現在的網路平台這麼多，創作與影視作品傳達的訊息都有創作人想表達的。大家應該把焦點放在為什麼會發生這樣的事，以及碰到了應該怎麼應變」。

他很欣慰看到很多人分享碰到這樣的事該如何應對，「第一時間一定要跑、不要逞英雄，安全真的超級重要，你當下可能會傻住、呆住，但可以的話先跑，如果手上有東西就拿出來先擋，不得不需要攻擊時，不要想打這個人，是要想辦法打他的手、讓他變成跟你一樣沒攻擊能力的人，你會安全。這是我看到很重要的訊息」。

洪都拉斯飾演劇中萬家豆腐老闆，他1月會去參加陳漢典和Lulu的婚禮，「漢典本人有親自來邀請我，我們從《全民大悶鍋》合作至今了，我有問他們紅包要包多少、自己開價碼。」他對陳漢典讚譽有加，從2003年認識至今，看著他一步一腳印成長，讚兩人是很幸福的一對佳偶。