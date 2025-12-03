謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展 開展

新竹縣政府文化局美術館自即日起至十二月二十一日，於一○五展廳推出「黑崮蒔光謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」，也將於本周六，六日上午十時舉行開幕式，將呈現兩位泰雅藝術家以家鄉黑崮部落為創作根源、以文化底蘊為精神養分所發展出的獨特書畫風貌，新竹縣長楊文科誠摯邀請各界藝術同好蒞臨參與。

新竹縣長楊文科昨（三）日表示，「黑崮蒔光」指來自同一座山林、同一片土地的兩位創作者謝石鴻、謝亞傑，以泰雅文化為共同底蘊，卻在藝術道路上萌發截然不同的光彩，相信黑崮部落是藝術人才的孕育之地，希望展覽讓觀者從父子藝術對話中，看見文化深處的光芒，不僅展現泰雅文化在當代藝術的新詮釋，以及從書法、水墨、植物染與工筆線描之間，看見傳統與創新交會，期盼讓民眾對原民創作藝術有更廣闊的理解與全新體驗。

謝石鴻老師出生於新竹縣五峰鄉桃山村黑崮部落，現為知名書法家與藝術教育推廣者，其學養紮實，歷任多項書畫與文化組織重要職務，長年致力於當代書法創新。謝老師書藝五體兼備，尤擅草書，從臨古出發再破格創新，以虛實之間的書寫節奏演繹草書氣韻，並將原民文學融入筆墨中，形成既當代又內斂的新風貌，深具觀賞與收藏價值。

其子謝亞傑老師更青出於藍，畢業於國立師範大學美術系研究所國畫組，曾獲台灣彩墨新人賞新人獎、全國桃園美展水墨類第一名、新竹美展水墨類竹塹獎等獎項，創作主題以原住民口述神話、山林景貌及泰雅族生命宇宙觀為探討方向，以當代水墨的視覺語彙呈現出具有東方意涵的原住民藝術新語符。

文化局長朱淑敏指出，本次展覽以「世紀奇峰」大霸尖山為核心主題，展現黑崮子民對山林的深厚情感與視覺記憶。謝石鴻老師以巨幅書法作品《憶舊遊大霸山行》為主軸，藉由草書奔放的筆勢與植物染紙的天然肌理相互映襯，重現昔日登臨大霸尖山的震撼與心境。書法線條如山風縱橫，墨色與天然染跡交織成山岳的氣象，使作品既具文字之美，也承載著泰雅族對大霸山神聖地景的敬意。

局長朱淑敏提到，謝亞傑老師則運用書畫，捕捉大霸尖山不同角度山形的多元風貌，或巍峨高聳、或敦厚如酒桶、或形成愛心般的輪廓，呈現山水皴法中融入泰雅織布的圖騰語彙，開創具族群特色的「泰雅山水」。

近年，謝石鴻與謝亞傑父子共同投入植物染紙之研究，以茶葉、咖啡、洗筆水、蝶豆花等天然媒材運用毛細現象染紙，使宣紙呈現獨一無二、富含自然肌理的層次色彩。此創作手法呼應泰雅族以自然為生命核心的價值觀，象徵萬物循環的生命力。