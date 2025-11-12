謝祖武切割鍍金兒 直言：互不隸屬

謝祖武不敢過度關切兒子擔心造成壓力。

57歲的謝祖武今（12）日出席「歲末傳愛」公益發佈會，被關心近期和兒子互動，謝祖武坦言，雖然父子倆私下聯繫不多，「在家裡我們是血濃於水的父子，一出了家門就是2個互不隸屬的男演員。」同時也澄清跟兒子沒有任何的經紀關係，之前媽媽比較像兒子的是BBCALL的轉接台，負責當窗口轉接交接事項，現在兒子都是自己處理，似乎極力切割。

謝祖武上個月與金鐘新人兒子謝展榮合體登場金鐘獎頒獎，兒子去年得新人獎，他至今沒抱回過任何獎項，台上一句「我在戲棚子下站40年了」五味雜陳，兩代同台也讓人印象深刻。外界關心父子私下互動，謝祖武說他不太會跟兒子談心，比較多談的是工作與對於表演的態度，談心是老婆的工作，老婆經常會關心兒子拍戲累不累，或是有沒有新鮮事要分享，有時候謝展榮會因疲憊懶得多言，謝祖武也會跳出來緩頰「太太，我每次回來的時候，妳從來沒有問我有沒有要跟我分享的？你今天累不累？」，他也搞笑分享說，老婆只會跟他說「哇，你看這劇裡面男主角好帥喔」，曾是奶油小生的他，也只能淡定說：「婚姻就是這樣。」

謝祖武為介惠基金會募款並拍攝公益影片。

謝祖武為介惠基金會募款，拍攝公益影片，因而探訪一位獨居10多年的老伯，談到自己曾照顧失智母親的經歷，謝祖武語帶哽咽地說：「那段時間真的很難熬，母親第一次插管、第一次忘記你、第一次對你大聲、第一次拿東西丟你——那一幕幕都還在眼前。那是一段一輩子不會忘記，但也不想再經歷的過程。」他說，也因為這樣，更能體會照顧者的辛苦與堅持。「看到社會越來越重視長照，我真的覺得是一件好事。」

謝祖武分享三代情。

