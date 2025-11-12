謝祖武化身傳愛大使 呼籲「歲末傳愛」助偏鄉弱勢長者

謝祖武拍攝「歲末傳愛」年度公益影片，用心陪伴偏鄉長輩。(圖：介惠基金會提供)

十月甫於金鐘獎頒獎典禮上與兒子同台成為一大亮點的謝祖武（小武哥），近日再展溫暖一面。化身介惠基金會「歲末傳愛」公益大使的他，親赴屏東原鄉部落探訪長輩與弱勢家庭，用陪伴傳遞愛，也號召社會大眾一起行動，讓溫暖延伸到更多角落。

「我在戲棚子下站四十年了！」金鐘典禮上一句真誠告白，讓「不老男神」謝祖武再次成為焦點。長年以溫暖形象與深厚演技受觀眾喜愛的他，近年來積極投入公益行動，呼籲社會正視失智與高齡照顧議題。這次更走出鏡頭，走入偏鄉陪伴長輩、傳遞實際的關懷。

影片拍攝期間雖值酷熱天氣，謝祖武仍全程投入，用心走訪多個家庭，親自協助量血壓與整理環境。他探訪的長者之一李伯伯，年輕時遠赴外地打拼，因中風返鄉休養，如今飽受失智與關節退化之苦，行動不便。拍攝時，謝祖武送上護膝與音樂播放器，陪他聽歌聊天，當熟悉旋律響起，李伯伯展露笑顏，氣氛溫馨感人。謝祖武笑說：「從台北到左營要一個半小時，從左營再到這裡也要一個半小時，交通真的不容易。」但親眼看到老人家開心的模樣，「那一刻覺得一切都值得。」

他也提到，照顧失智母親的經歷讓他深刻體會照顧者的辛勞與孤獨。「照護是一種愛，也是一種學習。」他感嘆，偏鄉長者長年缺乏陪伴，最需要的是有人願意走進他們的生活，「而介惠基金會一直在做這件事。」

介惠基金會執行長施欣錦表示，介惠自1987年成立以來，長年深耕屏東、彰化、北海岸等偏鄉地區，推動長者關懷、偏鄉自立與社區服務，也關注婦女在照顧與經濟壓力間的挑戰，幫她們重建自信、提升生計。

介惠社工在家訪過程中發現，許多長輩生活條件艱困。有人因枕頭老舊、電鍋損壞或保暖不足而影響健康，也有人因皮膚乾裂、失禁或膝蓋疼痛增加生活不便。這些看似微小的日常困境，其實牽動著年長者的安全與尊嚴。

施欣錦指出，介惠每年冬天都會發起「歲末傳愛」行動，募集社會資源，幫助偏鄉長輩、弱勢家庭與照顧者。新北、彰化與屏東三處服務據點平均每月關懷逾500人，並於一年內為逾三萬人次長者提供生活支持、陪伴關懷與社區參與等多元服務，讓他們在資源有限的環境中，仍有能力面對年老與生活困境。

此外，介惠也持續透過節慶關懷行動串聯社會力量，去年共舉辦近千場活動、服務逾千人次。今年「歲末傳愛」以「愛心接力，讓溫暖無限延續」為主題，預計發放近2,000件生活與照顧物資給約600位長輩與家庭，透過社工訪視，將善款化為貼近生活的實質支持。適逢政府普發現金一萬元政策啟動，介惠基金會也以「十分之一的分享，百分之百的溫暖」為號召，誠摯邀請社會大眾將其中的「十分之一」分享出來—這份心意，將化作一股暖流，溫暖偏鄉長輩與家庭的冬天。

同時，為感謝社會大眾的支持，介惠基金會攜手「金格KONIG」與插畫家「貝果叔叔」推出捐款專案，並規劃更貼近實際需求的物資送暖方案，誠摯邀請社會大眾與謝祖武一同響應「歲末傳愛」，讓愛走得更遠。加入傳愛行列：https://www.jhf.org.tw/contents/project_ct?page=1&p_id=48 ；勸募字號：衛部救字第1131364234號。