謝祖武化身傳愛大使 呼籲「歲末傳愛」助偏鄉弱勢長者
【記者 劉嘉菲／台北 報導】甫於金鐘獎頒獎典禮上與兒子同臺成為焦點的「小武哥」謝祖武，近日再展溫暖一面，化身介惠基金會「歲末傳愛」公益大使，號召社會大眾一起在歲末時節傳遞愛心，讓溫暖延伸至偏鄉長輩與家庭。
介惠基金會今（12）日舉辦「歲末傳愛」媒體茶敘，謝祖武親自出席，分享南下屏東原鄉探訪長輩的所見所感，並與現場嘉賓共同觀賞年度公益影片《愛心接力 讓溫暖無限延續》。
▲謝祖武擔任介惠基金會「傳愛大使」，呼籲大家以行動支持偏鄉長輩與弱勢家庭。
謝祖武回憶，從台北到屏東瑪家鄉的路途遙遠，「那裡的公車站牌平日沒有班次，你想想看，我怎麼進去不重要，重點是——他們要怎麼出來？」那份「杳無人煙的安靜」，讓他深刻體會偏鄉長輩的孤單。探訪時，他遇見獨居十一年的李伯伯，基金會長期陪伴他生活，「因為有這份陪伴，他總覺得自己不是一個人。『有朋友，不孤單』，這句話真的很有力量。」
談及照顧母親的往事，謝祖武一度語帶哽咽。「第一次插管、第一次忘記你、第一次對你大聲……那是一段不會忘記，也不想再經歷的過程。」他說，也因此更能理解照顧者的壓力與堅持。「看到社會越來越重視長照，我真的覺得是一件好事。」
▲謝祖武拍攝「歲末傳愛」年度公益影片，用心陪伴偏鄉長輩。
近年來，謝祖武不只在螢光幕前演繹溫暖角色，更走入真實人生，關懷失智、長照與偏鄉議題。他坦言：「其實每個月捐幾百元不嫌少，幾千元也不嫌多。只要願意捐一點點，就能讓偏鄉長輩多一份希望。這世界總要有人臉皮厚地開口——那個人就是我。」
介惠基金會執行長施欣錦指出，基金會成立38年來，始終秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神，長期深耕屏東、彰化、新北等地，陪伴長輩與家庭度過生活困境，也協助婦女與青年重建自信與方向。「我們發現偏鄉需要的不只是物資，而是被看見、被陪伴、被相信。」
▲介惠基金會每年冬天推動「歲末傳愛」行動，讓偏鄉長輩與弱勢家庭安心過冬。
今年適逢政府普發現金一萬元，基金會以「十分之一的分享，百分之百的溫暖」為號召，邀請民眾將其中「十分之一」捐出，化作一股暖流，送進偏鄉角落。
同時，基金會與「金格KONIG」及插畫家「貝果叔叔」合作推出「歲末傳愛」公益專案：單次捐款500元，可獲贈「金格祈福小蛋糕兌換券」乙張；單次捐款1,000元以上，或定期定額每月600元（一年以上），可獲贈「愛．希望種子」帆布袋乙只；單次捐款2,500元，基金會社工將依長輩與家庭需求，親送年菜金、棉被、暖爐等物資到府，讓更多偏鄉長輩安心過冬。
「只要多一個人願意伸出手，這個冬天就會更暖一點。」謝祖武微笑說。這份真摯的關懷，正如他所演繹的每一個角色——樸實、真誠、用心——也讓「歲末傳愛」成為今年冬天最溫暖的故事。
加入傳愛行列：https://www.jhf.org.tw/contents/project_ct?page=1&p_id=48
勸募字號：衛部救字第1131364234號(記者劉嘉菲翻攝)
