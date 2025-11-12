謝祖武微笑談長照經驗：淚已哭乾

謝祖武12日以傳愛大使身分，出席介惠基金會「歲末傳愛」公益記者會。（林淑娟攝）

謝祖武12日以傳愛大使身分出席介惠基金會「歲末傳愛」公益活動，分享走訪屏東偏鄉探訪長輩的真實故事，雖然爸媽都已經不在人世，但當年照顧失智媽媽的經歷，讓他深刻體會照顧者的辛勞，「當時我忙拍戲，主要照顧者是太太，她照顧到白髮都冒出來」，所以他探訪長者時很感慨，尤其看到身體不便的長輩都會痛徹心扉，但他說不會在探訪現場激動落淚，因為在長輩面前落淚會讓長者感觸更多。

他也坦言，這些年一直有規畫退休的事，因幾年前母親確診失智後，對他帶來滿多震撼，開始把出國旅遊的錢省下來去保險，並強迫家人運動。他現在常分享照護經驗，能一直面帶微笑，是因為「哭乾了」，「眼淚放在回憶裡，再哭也改變不了什麼。因為當時看到長輩突然變成那樣絕對會嚇到，我一輩子都不會忘記，也不想再經歷，例如第一次插管、第一次遺忘你、第一次對你大聲喝斥、第一次拿東西丟你或丟家人，就是性格丕變」。

他覺得身為藝人，能分享這段往事，讓大家更重視長照、失智失能者照護也是好事，「否則其他人不知遇到這種事有多痛，我們不能只是每天曬美好的事，人生哪有那麼美好？」