謝祖武暖心代言介惠基金會 號召「歲末傳愛」挺偏鄉長輩
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 金鐘男星謝祖武再展暖心形象！近日受邀擔任介惠基金會「歲末傳愛」公益大使，他呼籲社會各界於年終時節伸出援手，為偏鄉弱勢長輩送上關懷與溫暖。
介惠基金會今（12）日舉辦「歲末傳愛」媒體茶敘，謝祖武親臨現場，分享南下屏東原鄉探訪長輩的感動點滴。活動並首播年度公益影片《愛心接力 讓溫暖無限延續》，傳遞「以行動傳愛」的真摯精神。「我在戲棚子下站四十年了！」金鐘典禮上一句真誠告白，讓「不老男神」謝祖武再次成為焦點。長年以溫暖形象與深厚演技受觀眾喜愛的他，近年來積極投入公益行動，呼籲社會正視失智與高齡照顧議題。這次更走出鏡頭，走入偏鄉陪伴長輩、傳遞實際的關懷。
這次探訪讓他印象最深的，是偏鄉的寧靜與孤單，「從台北到左營要一個半小時，從左營再到瑪家鄉也要一個半小時，交通真的不容易。」。他說：「那邊的公車站牌平日沒有班次，你想想看，我怎麼進去其實不重要，重點是——他們要怎麼出來？那裡的安靜不是刻意的，而是杳無人煙的安靜。看到多數長輩獨居，或是比較不老的照顧更老的，真的會擔心。」
▲謝祖武拍攝「歲末傳愛」年度公益影片，用心陪伴偏鄉長輩。（圖／介惠基金會）
他特別提到，拍攝影片時探訪的是一位獨居的李伯伯，介惠基金會已陪伴他長達11年。「基金會從沒離開過他，也因為有這樣的陪伴，李伯伯總覺得自己不是一個人。『有朋友，不孤單』，這其實是支撐人繼續生活下去很大的力量。」
談到自己曾照顧母親的經歷，謝祖武語帶哽咽地說：「那段時間真的很難熬，母親第一次插管、第一次忘記你、第一次對你大聲、第一次拿東西丟你——那一幕幕都還在眼前。那是一段一輩子不會忘記，但也不想再經歷的過程。」他說，也因為這樣，更能體會照顧者的辛苦與堅持。「看到社會越來越重視長照，我真的覺得是一件好事。」
他也笑談與兒子謝展榮之間的關係：「父子之間很多話不用交代，最重要的是心領神會。」言語間流露出家人之間的默契與理解。
▲介惠基金會每年冬天推動「歲末傳愛」行動，讓偏鄉長輩與家庭安心過冬。（圖／介惠基金會）
最後，謝祖武誠摯呼籲：「其實每個月也不用太多，幾百元不嫌少、幾千元也不嫌多，只要願意捐一點點，就能讓偏鄉的長輩多一份希望。這世界總要有一個臉皮厚的人來說——那個人就是我。」他感性表示，介惠基金會透過「歲末傳愛」行動，把社會的溫暖送進偏鄉角落，「只要多一點人願意伸出手，這個冬天就會更暖一點。」
介惠基金會執行長施欣錦也表示，基金會成立至今三十八年，一路秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的創會宗旨，深耕屏東、彰化與新北等偏鄉地區，陪伴長輩與家庭走過生活的困境，也協助婦女與青年重新找到定位和機會。
在服務的過程裡，介惠發現長輩和家庭需要的不只是物資，而是讓他們重新相信自己有力量，只要有關懷、有陪伴，偏鄉也能成為「生活、工作、安養」的好地方。呼籲民眾在歲末時節，一同響應「歲末傳愛」，用行動支持偏鄉長輩與照顧者，讓愛心接力，讓溫暖無限延續。
▲(主視覺)謝祖武擔任公益大使，為介惠基金會歲末傳愛行動代言。（圖／介惠基金會）
十一月中適逢政府普發現金一萬元政策啟動，介惠基金會也以「十分之一的分享，百分之百的溫暖」為號召，誠摯邀請社會大眾將其中的「十分之一」分享出來—這份心意，將化作一股暖流，溫暖偏鄉長輩與家庭的冬天。
同時，為感謝社會大眾的支持，介惠基金會攜手「金格KÖNIG」與插畫家「貝果叔叔」推出捐款專案，並規劃更貼近實際需求的物資送暖方案，誠摯邀請社會大眾與謝祖武一同響應「歲末傳愛」，讓愛走得更遠。
暖心支持專案：
單次捐款500元，可獲贈「金格祈福小蛋糕兌換券」乙張。
單次捐款1,000元以上，或定期定額每月600元（一年以上），可獲贈繪本作家貝果公益授權「愛・希望種子」帆布袋乙只。
以上（數量有限，送完為止，恕不累贈）
單次捐款2,500元，介惠社工將依長輩與弱勢家庭需要，採購合適的物資(如年菜金、棉被寢具、電鍋、暖爐或保暖衣物)，親送至被關懷者的手中，讓更多偏鄉長輩與家庭安心過冬。
👉 加入傳愛行列：https://www.jhf.org.tw/contents/project_ct?page=1&p_id=48
勸募字號：衛部救字第1131364234號
介惠基金會邀民眾「歲末傳愛」 關心偏鄉獨居長者
介惠基金會今（12）日舉辦「歲末傳愛」公益發佈會，由謝祖武擔任「傳愛大使」。謝祖武與介惠基金會用心走訪多個家庭，謝祖武說，照顧失智母親的經歷讓他深刻體會照顧者的辛勞與孤獨，而偏鄉長者長年缺乏陪伴，最需國立教育廣播電台 ・ 10 小時前
探訪部落長輩看見存在意義 謝祖武籲歲末傳愛偏鄉
（中央社記者曾以寧台北12日電）歲末將至，藝人謝祖武化身介惠基金會傳愛公益大使，親赴屏東瑪家鄉排灣村探訪今年62歲的李伯，一句「如果有人記得我，我就不孤單了」，讓他不禁語塞，也看到自己存在的意義。中央社 ・ 10 小時前
謝祖武淚憶媽媽失智「第一次被遺忘」 嚇到腿軟痛苦一輩子難忘
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，呼籲社會關懷失智、高齡照護議題。對於長照，他心有戚戚焉，尤其是想起母親去世前，長達8年的失智症狀，「那時候是比較難熬的。」如今眼淚都已哭乾了，就把所有放在回憶裡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
失智母過世2年...謝祖武「眼淚已哭乾」 曝震撼畫面：一輩子不想再經歷
謝祖武的媽媽失智8年，於2023年離世，12日他出席介惠基金會歲末傳愛記者會，提到照顧長者，透露媽媽在世時，大部分時間由太太照顧，辛苦到「頭髮都白了」，與生病的媽媽相處時，也遇過很多衝擊，現場雖眼眶泛淚，但說已經不會痛哭，「都已經哭乾了，所有眼淚都放在回憶裡面」。鏡報 ・ 12 小時前
母失智成震撼教育！謝祖武曝全家改變 佩服兒子謝展榮
母失智成震撼教育！謝祖武曝全家改變 佩服兒子謝展榮EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，日前他與兒子謝展榮一同擔任金鐘60頒獎嘉賓，打趣稱：「很榮幸跟他共識這一次！」在上台前，兩人僅在後台對過一次講稿，兩人在休息室時都，在忙自己的工作，典禮結束後，兩人就各自回家了。由於謝展榮已獨立搬出去居住，最近比較少見面，不過有看兒子演的《接住流星的人》，稱讚演得不錯：「他跟柯叔元好像父子喔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
