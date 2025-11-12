簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者

謝祖武淚憶媽媽失智「第一次被遺忘」 嚇到腿軟痛苦一輩子難忘

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者

謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，呼籲社會關懷失智、高齡照護議題。對於長照，他心有戚戚焉，尤其是想起母親去世前，長達8年的失智症狀，「那時候是比較難熬的。」如今眼淚都已哭乾了，就把所有放在回憶裡。

謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動（圖／小娛樂）
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動（圖／小娛樂）

謝祖武表示，對長者照顧並不陌生，隨著基金會探訪個案時，看到不少痛徹心扉的畫面，但認為在長者面前哭泣不妥，通常都是獨處時才能消化情緒。看著長者，他不免想起已逝的父母，坦言在看到母親失智時，內心相當震撼，因此提前規劃退休生活，把要出遊享樂的錢都拿去保險，也更加勤做運動。

廣告

謝祖武眼眶含淚地說，碰到難解的失智情況，一定會嚇到腿軟，這份痛苦他一輩子都無法忘記，一輩子也不會想再經歷，「母親第一次插管，第一次遺忘你，第一次對你喝斥，第一次拿東西丟你，性格巨變。」

這陣子他為了宣導公益，得不斷提起過往，揭開傷疤可說相當疼痛：「但藝人把往事拿出來說，讓大眾對長照失能更加關注，也算是一件好事，不然你不會知道這會有多痛，總不能一天到晚曬美好的事情，演藝圈哪有這麼美好。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

其他人也在看

謝祖武切割鍍金兒　直言：互不隸屬

謝祖武切割鍍金兒　直言：互不隸屬

57歲的謝祖武今（12）日出席「歲末傳愛」公益發佈會，被關心近期和兒子互動，謝祖武坦言，雖然父子倆私下聯繫不多，「在家裡我們是血濃於水的父子，一出了家門就是2個互不隸屬的男演員。」同時也澄清跟兒子沒有任何的經紀關係，之前媽媽比較像兒子的是BBCALL的轉接台，負責當窗口轉接交接事項，現在兒子都是自己處理，似乎極力切割。

鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
謝祖武跟兒子謝展榮「各忙各的」 金鐘講稿只對過一次

謝祖武跟兒子謝展榮「各忙各的」 金鐘講稿只對過一次

謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，日前他與兒子謝展榮一同擔任金鐘60頒獎嘉賓，打趣稱：「很榮幸跟他共識這一次！」在上台前，兩人僅在後台對過一次講稿，兩人在休息室時都，在忙自己的工作，典禮結束後，兩人就各自回家了。由於謝展榮已獨立搬出去居住，最近比較少見面，不過有看兒子演的《接住流星的人》，稱讚演得不錯：「他跟柯叔元好像父子喔。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
老五老基金會物資車巡迴偏鄉客製支援（1） (圖)

老五老基金會物資車巡迴偏鄉客製支援（1） (圖)

一般物資發放，多以類似配給的方式進行，然而老五老基金會考慮長輩的需求不僅止於常見的民生用品，還有許多藏在心中的小心願，因此透過「巡迴物資車」提供客製化物資支援。

中央社 ・ 1 天前
林予晞廳內擁抱安親班老師　何潤東包場《自殺通告》喊拍續集

林予晞廳內擁抱安親班老師　何潤東包場《自殺通告》喊拍續集

金馬得主周冠威執導台灣電影《自殺通告》7日在台上映，首周末導演率演員連跑近30場映前映後，映後觀眾發言格外踴躍，其中有位安親班老師分享時忍不住落淚，林予晞立刻跑去擁抱她，氣氛感人，沒想到抱完對方才說：「其實我想要抱的是劉敬！」引來全場爆笑。而何潤東也趁周末特別為旗下演員張豐豪包場，看完大推：「很有意義，覺得家長都要來看。」

中時新聞網 ・ 1 天前
失智母過世2年...謝祖武「眼淚已哭乾」　曝震撼畫面：一輩子不想再經歷

失智母過世2年...謝祖武「眼淚已哭乾」　曝震撼畫面：一輩子不想再經歷

謝祖武的媽媽失智8年，於2023年離世，12日他出席介惠基金會歲末傳愛記者會，提到照顧長者，透露媽媽在世時，大部分時間由太太照顧，辛苦到「頭髮都白了」，與生病的媽媽相處時，也遇過很多衝擊，現場雖眼眶泛淚，但說已經不會痛哭，「都已經哭乾了，所有眼淚都放在回憶裡面」。

鏡報 ・ 18 小時前

Klook客服回信嗆「白痴客人」 官方：懲處員工、賠萬元致歉

旅遊行程有問題，不少人會連絡客服反映。一名網友向旅遊預訂平台Klook購買行程，寄電子郵件對行程問題進行投訴，卻看見客服回信時註記他是「白痴客人」，讓他感到被污辱。對此，Klook官方回應是客服同事訓練和管理不足，研議懲處改該員工，也願意提供1萬元賠償。

中時新聞網 ・ 9 小時前
謝祖武暖心代言介惠基金會　號召「歲末傳愛」挺偏鄉長輩

謝祖武暖心代言介惠基金會　號召「歲末傳愛」挺偏鄉長輩

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 金鐘男星謝祖武再展暖心形象！近日受邀擔任介惠基金會「歲末傳愛」公益大使，

互傳媒 ・ 16 小時前
黃懷萱「腎臟感染」送急診險喪命！父親黃品源發聲

黃懷萱「腎臟感染」送急診險喪命！父親黃品源發聲

歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱，因腎臟感染病情急劇惡化，日前在社群平台透露自己緊急送醫治療，歷經一週以上的痛苦掙扎。她表示，醫生曾警告「你當時可能會死」，這段期間夜晚甚至呼吸困難，讓她深刻體會到瀕臨死亡的恐懼，所幸經治療後已順利出院。

中天新聞網 ・ 21 小時前
天心50歲生日 曬慶生影片「凍齡到不科學」 網驚：根本沒變

天心50歲生日 曬慶生影片「凍齡到不科學」 網驚：根本沒變

天心出道多年，曾以《我的完美男人》拿下金鐘戲后，今年在主演戲劇《我們六個》中飾演盲人母親，詮釋命運多舛卻堅毅撐起六名孩子的角色，深刻展現母愛，被外界看好將成為明年金鐘大熱門之一。今（11日）迎來50歲生日的她，曬出一段朋友幫她慶生的影片，畫面中依舊年輕美麗、氣質出眾，凍齡模樣讓網友驚呼：「完全看不出

自由時報 ・ 1 天前
玉澤演融入台灣生活！搭公車、逛夜市吃熱炒　網笑：完全是在地人

玉澤演融入台灣生活！搭公車、逛夜市吃熱炒　網笑：完全是在地人

【緯來新聞網】男團2PM成員玉澤演近期在社群平台分享他在台中長住期間的點滴，引起粉絲熱烈關注。由於參

緯來新聞網 ・ 23 小時前
介惠基金會邀民眾「歲末傳愛」 關心偏鄉獨居長者

介惠基金會邀民眾「歲末傳愛」 關心偏鄉獨居長者

介惠基金會今（12）日舉辦「歲末傳愛」公益發佈會，由謝祖武擔任「傳愛大使」。謝祖武與介惠基金會用心走訪多個家庭，謝祖武說，照顧失智母親的經歷讓他深刻體會照顧者的辛勞與孤獨，而偏鄉長者長年缺乏陪伴，最需

國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染」急送醫　她曝病況：感覺瀕死

黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染」急送醫　她曝病況：感覺瀕死

歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn），不只長相甜美，更是遺傳爸爸的天賦，目前在美國發展音樂事業。她近日卻突發文透露因「腎臟感染」，治療已超過一週，一度被醫生警告可能會死。而她自己在社群透露當時情況，坦言每天都在痛苦掙扎，「晚上連呼吸都困難，感覺瀕臨死亡」。

中時新聞網 ・ 22 小時前
黃明志捲謝侑芯猝死案　大馬警「調查已完成」：無證據顯示嫌犯涉及致死罪

黃明志捲謝侑芯猝死案　大馬警「調查已完成」：無證據顯示嫌犯涉及致死罪

【緯來新聞網】網紅「護理系女神」謝侑芯日前前往馬來西亞旅遊時，於當地飯店猝死身亡，初步調查馬來西亞創

緯來新聞網 ・ 18 小時前

探訪部落長輩看見存在意義 謝祖武籲歲末傳愛偏鄉

（中央社記者曾以寧台北12日電）歲末將至，藝人謝祖武化身介惠基金會傳愛公益大使，親赴屏東瑪家鄉排灣村探訪今年62歲的李伯，一句「如果有人記得我，我就不孤單了」，讓他不禁語塞，也看到自己存在的意義。

中央社 ・ 16 小時前
張曼玉獲贈法國土地！打造「夢想花園」體悟人生

張曼玉獲贈法國土地！打造「夢想花園」體悟人生

張曼玉獲贈法國土地！打造「夢想花園」體悟人生

EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
爆太子集團首腦曾入境至少10次　羅智強批政府狀況外：打詐國家隊有夠無能

爆太子集團首腦曾入境至少10次　羅智強批政府狀況外：打詐國家隊有夠無能

柬埔寨詐騙集團「太子集團」因跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，北檢日前發動搜索，查扣太子集團在台灣的資產，其中包括11戶和平大苑豪宅、29輛超跑，總金額逾45億元。對此，藍委羅智強在臉書發文砲轟，若非英美制裁，我國執法單位仍在狀況外，毫無作為，而檢調拘提25名涉案成員，最終聲押獲准4人，其餘幹部交保，集團高層特助更只以15萬元交保，就知道打詐國家隊有多麼無能。......

風傳媒 ・ 19 小時前
Free Cataract Surgeries Restore Hope in Sri Lanka

Free Cataract Surgeries Restore Hope in Sri Lanka

In Bingiriya, Sri Lanka, Tzu Chi offered free cataract surgeries to residents who couldn't afford ...

大愛電視 ・ 21 小時前
Plant-Based Food Fair in Sydney

Plant-Based Food Fair in Sydney

The Love Food Fair in Sydney, Australia featured 11 stalls and four food trucks, all of them offer...

大愛電視 ・ 1 天前
周二東台灣強降雨 台東太麻里溪溢堤

周二東台灣強降雨 台東太麻里溪溢堤

有了光復水災的前車之鑑，各地方政府

大愛電視 ・ 15 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲曝事發前見過她　揭兩人互動細節

黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲曝事發前見過她　揭兩人互動細節

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導馬來西亞歌手黃明志近期捲入網紅謝侑芯的命案中，先前已經遭到當地警方二度申請延扣至13日，而他的代表律師鄭清豐透露，目...

FTNN新聞網 ・ 20 小時前