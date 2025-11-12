謝祖武淚憶媽媽失智「第一次被遺忘」 嚇到腿軟痛苦一輩子難忘
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，呼籲社會關懷失智、高齡照護議題。對於長照，他心有戚戚焉，尤其是想起母親去世前，長達8年的失智症狀，「那時候是比較難熬的。」如今眼淚都已哭乾了，就把所有放在回憶裡。
謝祖武表示，對長者照顧並不陌生，隨著基金會探訪個案時，看到不少痛徹心扉的畫面，但認為在長者面前哭泣不妥，通常都是獨處時才能消化情緒。看著長者，他不免想起已逝的父母，坦言在看到母親失智時，內心相當震撼，因此提前規劃退休生活，把要出遊享樂的錢都拿去保險，也更加勤做運動。
謝祖武眼眶含淚地說，碰到難解的失智情況，一定會嚇到腿軟，這份痛苦他一輩子都無法忘記，一輩子也不會想再經歷，「母親第一次插管，第一次遺忘你，第一次對你喝斥，第一次拿東西丟你，性格巨變。」
這陣子他為了宣導公益，得不斷提起過往，揭開傷疤可說相當疼痛：「但藝人把往事拿出來說，讓大眾對長照失能更加關注，也算是一件好事，不然你不會知道這會有多痛，總不能一天到晚曬美好的事情，演藝圈哪有這麼美好。」
