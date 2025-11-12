謝祖武照顧失智母揭開傷疤！雖很痛但「眼淚已哭乾」：一輩子都不會忘記
記者趙浩雲／台北報導
57凍齡男神謝祖武照顧失智媽媽多年，家人輪流照顧媽媽，因為壓力太大，還差一點與老婆離婚，這些經歷讓他深刻體會照顧者的辛勞與孤單，化身介惠基金會的傳愛大使，今（12）日出席「歲末傳愛」公益發佈會談到這些經歷，他也感嘆要揭開傷疤很痛，但是他希望用自己的經歷號召社會一起行動。
謝祖武照顧失智的母親8年，在2023年病逝，「確診的那一刻，心裡面受到很大的衝擊。」他回憶，當時全家調整生活步調，「一家三口盡量把出國的錢省下來拿去保險，飲食上也控制，每天全家強迫一定要運動，經常一起去看望媽媽。」那段時間十分難熬，他說：「看到長輩那樣子一定會嚇到腿都軟掉了，那些畫面一幕幕都在眼前。」
他回想起這段經歷「母親第一次插管、第一次遺忘你、第一次對你大聲喝斥、第一次拿東西丟你，那個時候有時候對我，有時候是對我太太，有時候是我們全家，都很難忘記，每一次都會讓人覺得性格丕變」，謝祖武強調自己「一輩子都不會忘記，但也一輩子不想再經歷。」
談起如今能帶著微笑談這段經歷，他說那是因為「沒有什麼好哭的，眼淚都已經哭乾了」。他認為，將這段經驗公開是一種社會責任：「現在大家對於失智者、長照失能的服務越來越重視，這也算是一件好事。總要有一個人把這個情況講出來，要不然大家都只看到人生美好的一面，但人生哪有那麼美好？演藝圈也沒有那麼美好。」
他感慨道，母親罹患失智8年後於2023年離世，如今能坦然面對，是希望讓更多人理解照顧者的真實處境。最後，謝祖武誠摯呼籲：「其實每個月也不用太多，幾百元不嫌少、幾千元也不嫌多，只要願意捐一點點，就能讓偏鄉的長輩多一份希望。這世界總要有一個臉皮厚的人來說——那個人就是我。」他感性表示，介惠基金會透過「歲末傳愛」行動，把社會的溫暖送進偏鄉角落，「只要多一點人願意出手，這個冬天就會更暖一點。」
