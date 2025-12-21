謝祖武痛述照護失智母8年煎熬！科學證實「最懶護腦法」降39%失智風險
知名演員謝祖武近日出席公益活動時，罕見分享照顧失智母親8年的往事，坦言親睹母親性情大變、甚至動手丟東西的震撼場景，讓他痛徹心扉。那種摯愛親人一天天忘記你的痛，是失智症家庭共同的煎熬。對抗失智症，又有最新的科學研究，為我們帶來一線曙光。
愛妻扛起照顧重擔，他心疼「頭髮都白了」
在螢光幕前，謝祖武是個敬業的演員，但在母親失智生病的8年裡，他因工作關係，主要照顧母親的工作，幾乎全落在太太肩上。談到妻子的付出，謝祖武的語氣滿是心疼與不捨，直言太太為了照顧母親，辛苦到「頭髮都白了」。
他回憶：「母親第一次插管，第一次大聲喝斥你，拿東西丟你，都很難忘。」這些畫面，不僅是身體上的勞累，更是對親情與記憶的巨大衝擊。母親雖然已離世2年，但那段充滿煎熬的照護歲月，他永遠不會忘記，也不想再經歷。謝祖武說，自己不會再掉淚了，「都已經哭乾了，所有眼淚都放在回憶裡。」
看更多：90歲失智奶奶半夜起身十多次！家屬憂跌倒風險增 照護團隊這樣做放心了
最新萬人研究曝：70歲後常「聽音樂」失智風險大降39%
謝祖武經歷的痛，凸顯預防失智的重要性，這也是大眾所關心的。神經科醫師王培寧也坦言，在門診中最常被問到的問題，就是除了運動、睡覺跟注意飲食，還有什麼方法可以預防失智？澳洲有一項最新大型研究，給出了一個令人意想不到的答案，就是「聽音樂」。這個簡單的日常習慣，竟可能是守護大腦最美妙的投資。
王培寧醫師指出，該研究團隊追蹤了10,893名70歲以上的澳洲長者，且在研究開始時確認他們都沒有失智症，過程中詳細記錄他們聽音樂或演奏樂器的習慣，並長期觀察他們的認知狀況。
結果帶來了巨大驚喜！數據顯示，在排除年齡、性別等干擾因素後，經常聽音樂的長者，未來罹患失智症的風險大幅降低39%；而經常演奏樂器的人，風險也下降35%；兩者都做的人，失智症風險降低33%。
看更多：走路「這姿勢」失智風險飆3倍！研究：走路「多做1事」逆轉大腦退化
反轉你的直覺！為何「單純聽歌」比「苦練樂器」更護腦？
有趣的一點是，研究發現「被動聆聽」的保護效果，竟然略高於需要高度技巧的「主動演奏」。王培寧醫師解釋，這似乎違背了「大腦活動愈複雜愈好」的直覺，但關鍵可能在於「可及性」與「持續性」。
演奏樂器有門檻，很難時時刻刻都在練習；但聽音樂卻能輕易地融入生活的每個角落，無論是通勤、做家事或睡前放鬆。王培寧醫師認為，正是這種長時間、高頻率的持續刺激，才是在為我們的大腦一點一滴存入「認知儲備」，成為對抗老化的關鍵。
看更多：癌症不容易失智！乳癌大腸癌等6癌 癌風險越高、失智風險越低
音樂如何為大腦「健身」？
為什麼音樂有這麼神奇的力量？王培寧醫師說明，這背後有著扎實的神經科學根據，當我們沉浸在旋律中時，大腦正在進行一場高效的「全腦活化運動」，從聽覺皮質、額葉到掌管記憶的海馬迴，都在高速運轉。
這就像一場大腦的交響樂，能有效強化神經迴路，促進大腦的可塑性。這就是所謂的「認知儲備」，讓你的大腦在面對老化挑戰時，擁有更多的「備用道路」可以通行，韌性自然就更強。
教育程度愈高，音樂效果更加倍？
研究還發現一個有趣的「加乘效應」，在大學畢業程度以上的群體中，音樂的保護效果更加顯著。王培寧醫師強調，這並非說音樂只對高學歷者有效，而是揭示了「認知儲備」是可以疊加的。
這就像理財一樣，教育為你存下了第一筆豐厚的「認知存款」，而持續的音樂活動，就像是源源不絕的「小額投資」。當兩者疊加，自然能產生一加一大於二的強大保護力，讓你的「認知存摺」到老年時依然豐厚。
王培寧醫師提醒，維持大腦健康，並不需要昂貴的代價，只需要將音樂重新迎回生活，並且永遠不嫌晚。從今天起，為自己泡杯茶，選一首你最愛的歌吧！這不只是片刻的享受，更是為未來大腦健康，所能做的最簡單、也最美妙的一項投資。
◎ 圖片來源／翻攝自謝祖武臉書
◎ 資料來源／王培寧醫師
孕婦也能放心喝手搖！醫師推薦5款飲品 孕期也能健康喝不怕飆血糖
減肥瘦瘦針要選猛健樂或週纖達？減重醫師曝祕訣 搭配1招藥效更好
年紀大容易生病不是老了！真正元凶是它們 害你更容易感染、恢復慢
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
