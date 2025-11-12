謝祖武跟兒子謝展榮「各忙各的」 金鐘講稿只對過一次

謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，日前他與兒子謝展榮一同擔任金鐘60頒獎嘉賓，打趣稱：「很榮幸跟他共事這一次！」在上台前，兩人僅在後台對過一次講稿，兩人在休息室時都在忙自己的工作，典禮結束後，兩人就各自回家了。由於謝展榮已獨立搬出去居住，最近比較少見面，不過有看兒子演的《接住流星的人》，稱讚演得不錯：「他跟柯叔元好像父子喔。」

謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動（圖／小娛樂）

謝祖武表示，在家裡，他與謝展榮是血濃於水的親人，但出了家門，就是單純的兩個演員，互不隸屬，不會干涉。目前謝展榮沒有經紀人，妻子的定位比較像「總機小姐」，有時會代為轉達工作內容，但夫妻倆對兒子工作的事完全尊重，「自己接沒什麼不好，更多的是去磨練。」

不過簽訂合約時，謝祖武多少還是有跟兒子叮囑，合約要從頭看到尾，「不是擔心，而是一種尊重，人家花時間擬定合約，君子精神啦！」尤其一個人的時候，更要承擔起責任。

謝祖武、謝展榮一同擔任第60屆金鐘獎頒獎人（圖／三立電視畫面提供）

謝展榮偶爾回家，妻子都會特別關心，「最近拍戲累不累？有什麼要跟媽媽分享的嗎？」讓謝祖武哭笑不得地說，「妳從來沒有這樣問過我欸。」只有看到哪個演員特別帥時，會興奮和他分享。不過，謝祖武不認跟兒子吃醋，只悠悠地說了句：「結了婚你就知道了。」

謝祖武頗為佩服兒子能半工半讀、自付大學學費，「我沒有不想幫他付學費，是他說自己可以。」有次兒子問「爸，去吃火鍋好不好？但我還沒領片酬。」他聽了也爽快說「那我請你」，然而此時老婆就會跳出來搶著買單，一家人互動頗為有趣。

