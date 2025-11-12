謝祖武金鐘合體完謝展榮「各自回家」 笑喊：我們是互不隸屬的男演員

記者趙浩雲／台北報導

57歲凍齡男神謝祖武上個月與金鐘新人兒子謝展榮合體登場金鐘獎頒獎，以一句「我在戲棚子下站四十年了」讓大家印象深刻，今（12）日出席「歲末傳愛」公益發佈會聊到與兒子的相處，他說跟兒子是「互不隸屬的男演員」，還會因為老婆只關心兒子不關心他而感到吃味。

除了談母親，他也被問到與兒子謝展榮的互動，父子在金鐘獎上合體，謝祖武以一句「我在戲棚子下站四十年了」讓大家印象深刻，他說父子倆現在見面時間比同事還少，金鐘獎當晚兩人結束後就各自回家，「現在都在電視螢幕上看兒子的表現」，謝展榮最近演出大愛劇《接住流星的人》與演柯叔元的兒子，他見了兒子表現忍不住說「他跟柯叔元好像父子喔！」逗得現場大笑。

謝祖武坦言，雖然父子倆私下聯繫不多，但仍常就表演交流、互相尊重專業，「在家裡我們是血濃於水的父子，一出了家門就是兩個互不隸屬的男演員。」同時也澄清跟兒子沒有任何的經紀關係，之前媽媽比較像兒子的是BBCALL的轉接台，負責當窗口轉接交接事項，現在兒子都是自己處理了，他也笑談與謝展榮之間的關係：「父子之間很多話不用交代，最重要的是心領神會。」言語間流露出家人之間的默契與理解。

謝祖武上個月與兒子謝展榮合體登場60屆金鐘獎頒獎。（圖／中央社記者鄭清元攝）

謝祖武說他不太會跟兒子談心，比較多談的是工作與對於表演的態度，與談心是老婆的工作，老婆經常會關心兒子拍戲累不累，或是有沒有新鮮事要分享，有時候謝展榮會因為很累不想跟媽媽多說，這也讓謝祖武感到很吃味，忍不住抱怨「太太，我每次回來的時候，妳從來沒有問我有沒有要跟我分享的？你今天累不累？」說老婆只會跟他說「哇，你看這劇裡面男主角好帥喔」，談及婚姻他淡然表示：「婚姻就是這樣。」

最後，謝祖武誠摯呼籲：「其實每個月也不用太多，幾百元不嫌少、幾千元也不嫌多，只要願意捐一點點，就能讓偏鄉的長輩多一份希望。這世界總要有一個臉皮厚的人來說——那個人就是我。」他感性表示，介惠基金會透過「歲末傳愛」行動，把社會的溫暖送進偏鄉角落，「只要多一點人願意伸出手，這個冬天就會更暖一點。」

