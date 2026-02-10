謝票行情不只一天！日股創新高再漲2.7％ 鉅亨買基金分析3情境

謝票行情不只一天！自民黨在高市早苗領軍下，在眾議院改選中拿下超過3分之2的壓倒性席次，激勵日股昨天大漲3.8％做收，而且漲勢延續到今天，截至發稿為止，日經指數又上漲超過1500點，漲幅2.7％，再創57960的歷史新高點。

同樣地，富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）、復華日本龍頭（00949）等日本ETF，今天股價也都是一片通紅。

「鉅亨買基金」指出，選舉結果等同對高市內閣的高度授權，使其在財政擴張、國防加碼與對中政策上，擁有前所未有的政策空間。在政策方向明確、資金動能回流下，日本股市的AI、半導體與國防等產業，具備中長期成長潛力，建議可聚焦成長性題材的日本股票型基金，把握日本黃金經濟再啟動的成長契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，早在高市早苗去年首度當選首相時，即點出其政策主軸延續並升級「安倍三支箭」，以半導體、AI與國防產業作為推動日本經濟轉型的新引擎。本次選戰期間，高市進一步提出約21兆日圓經濟支援方案，並研議暫停食品消費稅2年、對育兒友善企業給予稅負優惠，以回應實質薪資停滯與生活成本上升壓力。

在外交與安全政策上，則明確主張提高國防預算、推動修憲與強化美日同盟，政策方向更趨清晰。

展望「高市時代」的日本資產表現，鉅亨買基金歸納3種可能情境。第一為「超強勢首相」路徑，高市加速財政刺激與國防現代化，軍工、防衛科技、半導體與能源轉型題材最具短期想像空間，但需留意日債殖利率上行與日圓偏弱風險。

第二為「溫和擴張」情境，政策推動更重視市場溝通與財政紀律，有助日股尤其是內需與科技股的估值重定價，提升外資長期配置意願。

第三則是假設地緣政治升溫，市場波動加劇的「高波動」路徑，資金將轉向防禦型與供應鏈去風險受惠標的。

