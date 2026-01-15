謝票首站前鎮小港！賴瑞隆感謝市民支持 承諾守護高雄與台灣

▲賴瑞隆謝票首站前鎮小港，承諾守護高雄。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨立委賴瑞隆今（15）日展開高雄謝票行程，首站選在前鎮、小港地區，向長期支持的市民朋友表達感謝。他表示，前天與昨天曾前往台南陪同林俊憲委員掃街，今日起回到高雄，正式啟動謝票行程，未來也將走遍各行政區，向市民致謝。

賴瑞隆指出，前鎮、小港是自己從政十年來的起點，感謝議員與鄉親長期的栽培與支持，也為地方議員提供鼓勵，因此特別選擇從此地開始謝票。他強調，這兩天持續與其他三位同志溝通，也感謝他們第一時間給予肯定與鼓勵，期盼民進黨能團結一心，在年底大選中取得勝利。

對於未來施政方向，賴瑞隆表示，最關鍵的是守住高雄的進步發展與施政成果，將全力延續謝長廷、陳菊及陳其邁市長的政績，讓高雄更好，也守護台灣的自由民主。他再次感謝市民、議員及里長支持，並承諾「守住高雄、守護台灣」，不辜負市民託付。（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）