謝系回來了？謝長廷獲頒「旭日大綬章」回台辦慶祝會...謝欣霓發合照直呼：自解散謝系那天，好久沒有六代同堂

總統府資政、民進黨大老謝長廷在駐日八年期間，以「善的循環」推動台日交流，獲得日本德仁天皇親頒「旭日大綬章」，日本首相高市早苗遞交勳記，並於後續6日晚間在圓山大飯店舉行祝賀會。主持活動的前民進黨立委謝欣霓昨（7日）發文表示，能為謝長廷資政主持感恩餐會，是莫大的榮幸，更直呼「此生主持高峰！」她也說，參與活動的眾人從謝大使2016年離開台灣前，解散謝系的那一天，好久沒有六代同堂了。此發言，也讓網友不禁留言「謝系終於回來了」。

旭日章為日本頒發予功績卓越的國內外人士的勳章，且在六類旭日章中，「旭日大綬章」為最高勳位。謝長廷此次也成為第四位獲頒旭日大綬章的台灣人，前三名分別為前考試院長許水德、前司法院長賴浩敏及前立法院長王金平。



謝欣霓發文直呼：「昨晚是我此生主持的高峰！」並說，能夠主持謝長廷資政獲頒旭日大綬章的祝賀感恩餐會，是莫大的榮幸。她也發出晚會照片，與會人士當中包括過去謝系的阮昭雄、徐國勇、卓榮泰、林延鳳等人。



謝欣霓誇讚，能夠在沒有邦交的情況下，用謝大使人生的哲學「善的循環」從民間出發，￼透過交流、互動、關懷、相互救援，沒有外交辭令，沒有政治的針鋒相對，純粹的出於善的循環，也讓台日友好創造高峰。



謝欣霓也說，從謝大使2016離開台灣前解散謝系的那一天，好久沒有六代同堂了。不少網友在貼文底下留言表示，「謝系終於回來了」，「福利國終於又連線了」；對此，謝欣霓也回覆留言：「絢麗且短暫」、「現在只是感情的連線」。

