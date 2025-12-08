謝系子弟兵謝欣霓不解「大師兄」卓榮泰為何不執行財劃法：大家對憲法認知有極大差異嗎？院長應有智慧判斷良心建言！

行政院長卓榮泰宣布對藍白通過「財劃法」不執行引起支持者反彈，前立委謝欣霓昨日主持總統府資政謝長廷獲頒旭日大綬章感恩餐會，「謝系大師兄」卓榮泰也到場。她今（8）日表示，仍然不明白為何可以不執行，卓院長應該如同所羅門王的智慧，判斷社會上擔心台灣危機的人所給予的良心建言。

謝欣霓今日在臉書發文表示，即使卓院長是前謝系大師兄，「我還是不明白為什麼卓院長可以副署違法沒有依照程序完成的法律，並交由總統公布後卻不執行？」

廣告 廣告

謝欣霓質疑，是大家彼此對憲法賦予行政院長副署權力的認知，有極大的差異嗎？卓院長也該腦袋清楚，如同所羅門王的智慧判斷出社會上所有擔心台灣危機的人、聖經中的親生母親給予的良心建言！

（圖片來源：行政院、謝欣霓臉書）

更多放言報導

柯建銘成綠營敗退始作俑者？謝欣霓轟黨團「打架、提案、論述都輸」結果僅檢討柯一人：每位國會諸公，難道不該先自省再檢討別人？

王世堅喊撤案823罷免引黨內憤怒...同派系也看不下去！謝欣霓嗆：怎麼國會武打都沒有看到他的勇猛？