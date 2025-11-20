謝美英籲桃園市府加速第二行政園區進度 張善政未否認選址在這

桃園市議員謝美英指出「第二行政園區」啟動評估至今，已近10年，這般行政效率，實在不可思議。圖：謝美英提供

桃園市議會今(20)日進行市政總質詢，無黨籍市議員謝美英曾多次質詢「第二行政園區」進度，今日再次提出質疑，指出「第二行政園區」啟動評估至今，已近10年，這般行政效率，實在不可思議。

桃園市議員謝美英期待市府完成第二行政園區選址評估後儘速對外說明。圖：謝美英提供

謝美英說，現在9個機關在外租屋辦公，每月租金200萬元，一年2400萬元，十年已累計2.4億元。加速開闢第二行政園區，整合辦公空間，提高服務效率，節省租金開銷，市府真的不能再拖了。

謝美英說，舊縣府大樓1978年落成以來，已年近半百，升格直轄市後，市府局處逐步擴大，目前已至32局處，文官也增加，市府現有空間狹小且設施老舊，早已無法因應市政規模擴張。

謝美英提到，前市長鄭文燦時期曾在2018年以300萬元招標第二行政園區規畫，地點包括桃園、八德區交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、G13車站周邊，據了解，目前2案都發局都已送都市計畫到內政部審議。

謝美英建議市長張善政直接宣布地點，不要讓第二行政園區選址淪為炒房話題。她指出，市長心中已有第一優先候選地，預計年底確定，距離今年年底只剩1個月，市長可以公布了。謝美英進一步詢問，選址是否為外傳的中路車站附近用地約7、8公頃用地，對此，張善政沒有否認。

謝美英說，其他六都也有相同問題，但從啟動評估到定案，沒有一個城市像桃園這樣，一提就10年。台北市早在1984年就決定將市政中心遷至信義計畫區；新北市也選址三重，在2021年啟動可容納3000員額的第二行政中心計畫，預計明年底完工；斥資68億元的台中市政府新市政大樓也在2010年完工。

謝美英強調，桃園升格已10年，早該加快腳步興建第二行政大樓，不能再拖下去。現在市府多個局處分散在外，租辦公大樓上班，每月租金高達200萬元，洽公民眾也霧煞煞，常常跑錯地點，非常不便民。期待市府完成評估後儘速對外說明，並啟動規劃設計等作業，打造兼具效率與服務品質的現代化行政園區。

