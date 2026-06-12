謝苗同框李連杰！記周潤發1句話32年 感動重逢了

謝苗感動重逢周潤發。（圖／翻攝自演員謝苗微博）





香港電影圈日前上演了一幕令無數影迷動容的世紀大重逢！昔日知名童星謝苗近日為了宣傳領銜主演的新片《火遮眼》，在香港舉行公開活動，謝苗激動相擁周潤發與梁家輝，這距離他們在經典電影《賭神2》中合作已經過了32年。另外，謝苗才剛與李連杰同框，當時重逢也令人相當感動。

周潤發罕見哽咽

根據《香港文匯網》報導，周潤發一見到謝苗便毫不猶豫地上前緊緊擁抱，雖然戴著墨鏡，卻依舊難掩臉上激動的喜悅，周潤發隨後更如同慈父般，溫柔地輕捏謝苗的臉頰，期間一度疑似眼眶泛紅、語帶哽咽，場面極度溫馨感人。一旁的梁家輝也感慨萬分，三人隨後在媒體起鬨下，即興復刻了當年《賭神2》中的經典合照姿勢，只是當年的小男孩「海遠」，如今一眨眼已長大成人。時間倒回1994年，年僅10歲的謝苗憑藉紮實的武打功底和沉穩演技，在《新少林五祖》、《給爸爸的信》等片中飾演李連杰的兒子，被譽為「李連杰的御用兒子」，在香港影壇聲名大噪；同年，他獲邀參演《賭神2》，與周潤發朝夕相處，結下深厚情緣。

謝苗回校讀書不後悔

《賭神2》殺青後，深知演藝圈起伏的周潤發，特地私下找了謝苗的母親語重心長地開導，並要謝苗「回去好好讀書，別做文盲。演戲機會將來還有，但讀書的黃金期錯過便不再來。」臨走前，發哥還塞了一個5000元港幣（約新台幣20,260元）的紅包給謝苗，當作鼓勵他用功讀書的心意。這筆錢在90年代初期是一筆相當可觀的數額，足見發哥對晚輩的真心提攜。謝苗的母親最終聽從了建議，帶著他回到北京回歸校園，毅然退出演藝圈。謝苗坦言，他從未後悔過當年的決定：「發哥當時讓我回去上學，讓我走過了一段正常人的生活。因為演員要接地氣，要有那樣的生活。如果讓我再選一次，我肯定還是會上學。」

謝苗向恩師鞠躬：那句話我記了32年

息影多年後，謝苗近年重返影壇，但他沒有消費當年的童星光環，反而選擇隱姓埋名，一步一腳印從底層配角重新熬起。他付出的汗水如今開出美麗花朵，新片《火遮眼》在多倫多國際影展全球首映後，奪下知名影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）8.9分的極高評價，即將在美、港兩地公映。謝苗眼眶泛紅地當面向周潤發鞠躬致謝：「發哥當年那句話，我記了32年。沒有他，可能就沒有今天的我。」周潤發則笑著拍拍他的肩膀回應：「看到你現在這麼有成就，我當年的紅包沒有白給。繼續努力，香港電影需要你們這一代。」

謝苗同框李連杰

事實上，謝苗去年才剛與另一位「銀幕父親」李連杰聚首，兩人還逗趣重現了《給爸爸的信》中父子一起洗臉的經典畫面，當時謝苗寫下「我在努力長大，請您慢慢變老」看哭一票老影迷。謝苗表示，不論是周潤發還是李連杰，這些大前輩當年對他的教導，不僅是教他怎麼演戲，更深深教會了他如何做人。

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