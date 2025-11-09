謝薇安再爆內幕！火大嗆謝侑芯「假閨密」：整型破女不要惹我

娛樂中心／周希雯報導

受封「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯，上個月驚傳猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，後續爆出大馬歌手黃明志也涉案、且疑似被搜出毒品，當地警方改以「謀殺罪」偵辦，黃明志遭通緝後已投案被延押。其中謝侑芯的網紅閨密謝薇安，事發至今多次發聲，日前更飛到大馬太平間看閨密最後一面，沒想到被質疑蹭流量，令她忍不住發出律師聲明，更PO圖開戰謝侑芯假閨蜜，「那些整型破女真的不要惹我耶！」





謝侑芯（右）生前與謝薇安交情甚好。（圖／翻攝「missingvivian」、「irisirisss900」IG）

謝薇安自謝侑芯爆出死訊後，積極介入關心案件發展，並多次槓上黃明志。她昨（8）發出律師聲明揭開更多內幕，提到2人七年前因同屬同一家寫真出版社認識，之後就一直保持聯繫，在工作上也會互相協助，她曾多次向廠商推薦謝侑芯並促成合作，「所有協助皆出於善意與情誼，從未從中收取任何報酬或利益」。由於她和謝侑芯私下互動頻繁、幾乎每天都透過微信分享工作或生活，沒想到對方10/21發出最後一則訊息就再也沒回覆，警覺不妥的她馬上聯繫各方協尋，所有費用都是自掏腰包，代言的遊戲廠商為此砸了不少錢，只為了打聽到謝侑芯下落。





謝薇安發出律師聲明。（圖／翻攝「missingvivian」IG）

謝薇安發出律師聲明。（圖／翻攝「missingvivian」IG）

在謝侑芯證實離世後，謝薇安10/30立刻停止所有工作，隔天就馬上飛到馬來西亞，只為了釐清真相。之所以頻頻高調發聲，除了是受經紀人Chris所托轉發貼文，更不希望整件事到最後不了了之，「如果沒有曝光新聞，很有可能不能得到正面解決，只有輿論壓力，才能讓所有人都正視」。謝薇安也澄清，事發後所有相關貼文「沒有任何業配或商業宣傳文案，更無藉此牟利」，所做一切都是出自於「真誠的關懷興多年朋友之情」，呼籲各界停止散播不實訊息，也反擊質疑她的人，「姐不需要流量，因為我本來就是流量」、「我都到今天了，還需要流量嗎？腦袋低X」。

謝侑芯開戰謝侑芯假閨密。（圖／翻攝「missingvivian」IG）

值得注意的是，謝薇安疑似把砲火對準謝侑芯的「假閨密」，火大表示「我才是真的快笑死，說是祂閨密的人，飛一趟馬來西亞都不願意，出事後隔天繼續打卡吃飯在那邊開趴嗎？」她也PO出與謝侑芯經紀人Chris對話，只見她傳送多張截圖，疑似透過Chris警告某位假閨密，「當我他X準備發飆時，她最好做好準備」，並預告「我幾乎不跟人家吵架、筆戰還是開副本的，那群整型破女真的不要惹我耶。」

