謝薇安深夜爆料「黃明志有15年女友」 怒轟：渣中之渣非你莫屬

網紅謝薇安爆料黃明志其實有交往15年的女友。翻攝IG



網紅「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，據當地媒體報導，歌手黃明志疑似捲入這起事件，且警方初步對他尿檢4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的好友、「最強奶媽」網紅謝薇安，由於過去曾與黃明志合作，她在事件曝光前曾與黃聯繫卻未獲回應，謝薇安3日深夜發IG限動爆料黃明志早已有15年女友，根本就是「渣中之王」。

謝侑芯上月在大馬猝死，原本傳出死因是「心臟問題」，近日案情卻急轉直下，當地媒體爆料謝侑芯在飯店浴缸猝死，現場還有歌手黃明志，他向警方供稱，曾對謝侑芯進行CPR仍救不回，極力否認自己涉毒。不過，黃明志身上被搜出9顆疑是「愛他死」（搖頭丸）的藥丸，且警方對他尿檢後發現4種毒品呈陽性反應，黃明志被捕的畫面也被《中國報》曝光。

謝侑芯好友謝薇安近日透露，在新聞爆出前，她曾私訊詢問黃明志「謝侑芯人在哪？」沒想到黃明志竟裝死完全不回應，讓她忍不住痛批他「既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？根本就是心裡有鬼！」、「我真的以跟你合作過為恥！」

網紅謝薇安在IG限動砲轟黃明志。翻攝IG

謝薇安3日深夜在IG限動再發聲，爆出黃明志其實有一名交往15年的女友，她難過地說：「說真的，以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」

謝薇安說，黃明志也是一位愛狗人士，讓她難得以為是演藝圈的一股清流，「沒想到你渣起來真的是哇塞的厲害」，痛批他：「王中之王，卻也是鱉中之鱉。我真的心疼那個默默守在你後面的她，也更奉勸各位女孩，張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛X、連哄帶騙的男人」，並在「渣中之渣非你莫屬」。

謝薇安後續也再度發文感謝大家關心，她人現在已經在馬來西亞了，雖然目前無法見面受訪，但粉絲們很有心幫大家整理了許多東西，希望大家能繼續關注，盼真相能儘早水落石出。

謝薇安表示已前往馬來西亞。翻攝IG

