謝薇安爆黃明志有15年女友 痛批：「渣中之王」

台灣網紅謝侑芯在大馬猝逝，馬來西亞籍歌手黃明志捲入此命案並遭警方逮捕，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯閨密謝薇安在社群平台連發限時動態，不僅痛批黃明志裝死不回應，更爆料他有交往15年的女友，直指他是「渣中之王」。

黃明志近日捲入網紅謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）

31歲網紅謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

根據馬來西亞媒體報導，黃明志向警方供稱，他邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚後，謝侑芯表示要沖澡，過了半小時未出來，他感到不安進入浴室查看，發現謝侑芯已死在浴缸內，立即進行CPR。然而警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸與地面均無水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

當地媒體《中國報》披露疑似黃明志遭逮警方「口卡」照及查扣藍色藥丸照片，黃明志頂著光頭面帶鬍渣面無表情被拍下照片，與以往長年戴著毛帽與眼鏡造型截然不同，另一張照片則是9顆搖頭丸「愛他死」，被分成2顆與7顆用夾鏈袋分裝。

謝薇安在IG限時動態中透露，新聞爆出前，她已經私訊詢問黃明志「謝侑芯人在哪？」以及兩人是否有聯絡，但黃明志完全不回應。她痛批：「既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？根本就是心裡有鬼！」、「我真的以跟你合作過為恥！」

謝薇安在IG限時動態爆料黃明志有交往15年女友 。（圖／翻攝自 missingvivian IG ）

謝薇安於昨（3）日深夜再次發文，坦言：「說真的，以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」她指出，黃明志也是愛狗人士，「難得以為你是演藝圈的一股清流，沒想到你渣起來真的是哇塞的厲害」，狠嗆他「王中之王，卻也是鱉中之鱉」、「渣中之渣非你莫屬」。文末也直言：「我真的心疼那個默默守在你後面的她，也更奉勸各位女孩，張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛X、連哄帶騙的男人。」

凌晨謝薇安也在IG限時動態PO出《中國報》新聞，標題為「駁斥黃明志指救護車遲1小時 衛生部：26分鐘抵達施救」，謝薇安再次狠批：「我就說，你要打臉自己多少次？繼續說謊的垃圾東西」。

謝薇安轉發新聞，狠批黃明志說謊 。（圖／翻攝自 missingvivian IG ）

