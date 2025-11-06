謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝

娛樂中心／巫旻璇報導

台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。





謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝光：只能到這

黃明志（右）涉謀殺謝侑芯遭逮（左）。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、黃明志）

謝薇安透過社群限時動態向粉絲報平安，表示：「不好意思讓各位擔心，我人還在馬來西亞，昨天跑了很多地方，從醫院到警方再到太平間，沒什麼時間用手機，謝謝大家關心。」她接著又發文寫下：「從台灣飛來馬來西亞這七天，能給的、能做到的我都盡全力了。剩下的，就交給大馬司法單位更詳細調查，不要委屈任何人，也不要放過任何人。」





謝薇安也在太平間向好友謝侑芯哀悼。（圖／翻攝自IG＠謝薇安）

謝薇安也在太平間向好友謝侑芯哀悼。（圖／翻攝自IG＠謝薇安）





謝薇安也在太平間向好友謝侑芯哀悼，「對不起，我無法帶你回家，只能這樣送你。」她更上傳擲筊畫面，畫面顯示出現「聖筊」，讓她感動落淚並寫下：「謝謝你有回應我，最後一程就到這裡了。」字字句句令人鼻酸。









