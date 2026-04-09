謝衣鳯不忍了！不甩爸反對參選「我不是18歲」 直言：為何有錢人要被貼標籤

立委謝衣鳳今天（9日）接受專訪，回應近期中央黨部對彰化縣長選舉佈局的想法，以及家人是否支持其參選。（資料照片／楊約翰攝）





國民黨彰化縣長布局持續升溫，立委謝衣鳯今天（9日）接受媒體人黃暐瀚專訪時，首度較完整回應家人是否支持參選，以及外界對其家庭背景的質疑。她直言，自己早已不是18歲，不解為何外界至今仍反覆追問「爸爸有沒有同意妳選」；對於外界將「有錢人」身分與從政能力畫上等號，她也強調，不該因家境條件較好就被貼標籤，並舉前總統蔡英文為例，認為不能因出身背景或財務條件，就否定一個人從政的能力與資格。

頻被問爸爸同不同意參選 謝衣鳯：我又不是18歲

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謝衣鳯表示，最近有很多人都在問她，「妳爸爸同不同意妳選？」甚至連黨中央也有人會問，父親是否支持她參選，讓她忍不住直呼「我真的覺得很奇怪，我現在又不是18歲。」她認為，大家都已經是成年人，政治選擇本來就應由自己負責，也反問主持人黃暐瀚，若是主持節目或接下新工作，難道也會先去問爸爸同不同意嗎？

她也坦言，自己當然一直都希望能獲得家人支持，「現在他們不支持我，不代表過去沒有支持我，也不代表未來不會支持我。」不過，對於是否投入彰化縣長選舉這件事，她強調自己並不是去徵求家人「同不同意」，而是基於政治人物對選民的責任感作出判斷。謝衣鳯認為，以自己的能力與條件，仍有實力繼續投入縣長選戰，並且有機會贏得勝選；她也提到，過去有一段時間自己的民調表現明顯高於其他人，「現在當然還是高。」

與弟弟最大差別在於參選出發點

談到弟弟、彰化縣議會議長謝典霖時，謝衣鳯表示，自己和謝典霖最大的差別，在於彼此對參選這件事的出發點不同。她指出，謝典霖認為，若要投入選舉，前提是必須先獲得長輩或家人的同意，而不只是支持；但她的看法並不一樣。謝衣鳯強調，自己真正需要爭取的，不只是家人的支持，而是全體彰化縣民的認同，是百工百業、各行各業以及每一個團體都願意相信她、支持她，有能力扛起彰化縣長這個責任，這才是她最希望爭取的支持。

不過，謝衣鳯也表示，家人的支持對她來說當然重要，她從未忽略，也一直持續爭取，只是這本來就是一個持續溝通、動態變化的過程。她坦言，自己第一次參選立委能夠相對順利，確實受惠於家人過去累積的人脈、聲望與地方基礎，也因此更早接觸農業發展與產業升級等議題。但她也強調，若真的要投入縣長選舉，光有家人支持並不夠，還必須爭取整個彰化縣民與各界團體的認同，這也是她與謝典霖思考上最大的不同。

不解有錢人要被貼標籤 表態反對魏平政空降

至於謝典霖先前受訪提到，家人擔心她若投入縣長選舉，可能引發政治風暴，甚至遭遇政治追殺，因此才希望她不要再往下走，謝衣鳯則回應，這些顧慮她都能理解，但不能因為討論過程中的疑慮，就直接放大成最後結果，否則很容易偏離原本設定的目標。她也進一步表示，外界不該因為一個人家境好、是有錢人，就先貼上標籤。謝衣鳯指出，「參與政治的人其實很多人比我有錢，那為什麼他們也做得不錯？像前總統蔡英文就是一例，那為什麼大家要把有錢人貼上標籤？」

另外，針對近日傳出黨中央有意徵召魏平政參選彰化縣長，謝衣鳯也直言，地方基層對此「非常強烈不認同」。她表示，自己不會批評魏平政，因為對方是好人，但問題在於，彰化目前明明已有多人表態參選，且都在地方經營多時，若此時突然空降第4人，不僅讓地方黨部、基層支持者和中間選民看不懂，也容易讓人質疑黨中央忽略既有參選人的努力。她也強調，彰化是國民黨執政縣市，照理應透過初選或民調等機制產生人選，而不是直接徵召。

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