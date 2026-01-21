謝衣鳯仍爭取選縣長 謝典霖稱家族協調中

立委謝衣鳯（中）21日強調仍將繼續爭取參選彰化縣長。（孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖（右）20日到彰化縣警局恭賀新任局長陳世煌（左）到任。（孫英哲攝）

國民黨彰化縣長人選遲未定案，彰化縣議長謝典霖與其姊、立委謝衣鳯間的姊弟之爭鬧得沸沸揚揚。外傳謝典霖已再與謝衣鳯碰面溝通，盼姊姊對參選彰化縣長讓步，但謝衣鳯21日說，她之前已經說得很清楚了，會繼續爭取參選彰化縣長；謝典霖昨透過發言人強調，「擇一或維持現狀」立場不變。

謝家姊弟之爭不但關乎謝家政治命脈，也牽動國民黨在彰化縣的縣長、議長及立委的布局，對未來彰化縣政治生態有決定性影響。在民進黨已確提名立委陳素月參選彰化縣長下，國民黨參選彰化縣長人選懸而未決，讓藍營基層焦急不已。

謝典霖上周出席彰化家扶舉辦的年菜募集活動時表示，對於他和姊姊的選戰安排，已由父親與姊姊及地方重要人士協調中，應該會「擇一」或「維持現狀」。

謝典霖丟出「擇一說」後，據知情人士透露，雖然謝家仍是父執輩作主，但謝典霖與謝衣鳯都很有自己的想法。謝家父執輩溝通協調多時後，初步傾向維持目前狀態，也就是謝典霖爭取連任議長，謝衣鳯仍在立委位置。

謝典霖20日參加彰化縣警局新任局長交接典禮，面對媒體關心姊弟相爭一事時透露，他已找過姊姊溝通，表達較希望維持現狀，昨再透過發言人強調，「擇一或維持現狀」立場仍不變，家族也與各界關心人士還在協調中。

外界解讀謝典霖主動找謝衣鳯談是希望「姊姊讓一下」，然謝衣鳯昨被問到參選彰化縣長一事僅簡短回應，「之前就說得很清楚了」，強調會持續爭取參選彰化縣長。