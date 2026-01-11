謝衣鳯參戰彰化縣長有2主席挺 洪榮章喊團結、柯呈枋盼民主 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

國民黨持續備戰2026，針對新北市、台中市、彰化縣等地仍是多人參選，目前已定16日處理台中市長參選人，鄰近的彰化縣仍是未知數。彰化縣原有前副縣長洪榮章與前立委柯呈枋表態，並積極備戰，但立委謝衣鳯表態投入國民黨彰化縣長選舉初選後，黨中央會以甚麼方式、時間進行初選仍未知。

謝衣鳯發表聲明，說明國民黨中央包括前主席朱立倫、現任主席鄭麗文及黨內高層，都曾希望她出馬參選彰化縣長，自己才會在上個月公開表態。她也相信擔任議長的謝典林，對於未來職務的轉變及生涯規劃，會做出最好的選擇。

廣告 廣告

其胞弟謝典林則表態會投入議員及議長選舉，並會在社群平台上提出對彰化縣政的看法及問題，讓有意參選縣長的人回答。

最早布局彰化縣長選舉的洪榮章，相較於一開始的積極佈局，近日動作則較為低調。洪榮章今（11）日表示，他是黨務系統出身，對於中央評估安排，都會全力支持。

「黨內還是要團結，以大局為重。」洪榮章表示，若黨內沒有團結、造成彼此不愉快，恐會影響選舉布局。但他也強調，絕對會參選到底。

柯呈枋表示，近期社會上有關「中央指定人選」的討論不少，他的看法是，地方首長的產生應回歸民主制度，由選民透過選票做出選擇。面對地方發展需求，傾聽與回應民意，是推動縣政的重要基礎。

柯呈枋指出，市場行程讓他能更直接接觸第一線的期待與聲音，並透露接下來也會持續走訪各地，蒐集不同族群的意見，作為規劃公共政策的重要參考。

目前民進黨剛完成彰化縣長選舉黨內類初選，確定提名黨籍立委陳素月。陳素月近日也與彰化市長林世賢合體，探視關懷慰勞守望相助隊，拓展北彰化。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

國安局曝2025年中共認知作戰5手法 假帳號、AI生成、多管道齊放

部苗醫院擴建、大千醫院竹南院區動土 鍾東錦將衝刺健全苗栗醫療版圖

【文章轉載請註明出處】