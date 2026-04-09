即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

備戰2026年彰化縣長選舉，國民黨立委謝衣鳯，先前就宣布要參選，但目前陷入謝家不支持的窘境，外傳因謝家因弟弟謝典霖要選議長，而姊姊謝衣鳯又要選縣長，因此產生分歧。對此，謝衣鳯今（9）日上午受訪強調，自己的參選不需要家人的許可，而是希望能夠獲得家人的祝福。

謝衣鳯今日上午表示，自己必須重申，未來還是持續希望家人可以支持，以及可以協助她，但現階段不會一直希望要求家人許可，「我認為我的參選不需要家人的許可，而是我希望能夠獲得他們的祝福，以及未來如果他們可以進一步來支持我，這是我目前首要的目標」。

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同時，記者追問，目前傳出謝家針對一個要選縣長，另一個要選議長，可能在地方上比較說不過去，而謝衣鳯要積極的選縣長是否有跟弟弟討論？謝典霖要選議長是不是未來的去路？

快新聞／謝衣鳯慘了？傳家人也不挺選彰化縣長 本人喊：不需許可盼獲祝福

國民黨立委謝衣鳯。（圖／民視新聞）

她坦言，兩人還有一些意見分歧的部分，但是不是應該要詢問謝典霖的意見，或者其他的意見，自己只表達希望能夠參選彰化縣長的決心沒有改變。

原文出處：快新聞／謝衣鳯慘了？傳家人也不挺選彰化縣長 本人喊：不需許可盼獲祝福

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