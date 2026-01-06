謝衣鳯投入彰縣長初選 謝典霖表態拚議員、議長

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）表態投入國民黨彰化縣長選舉初選的立委謝衣鳯今天指出，前任及現任國民黨主席都曾表示希望她參選縣長，也相信現在擔任議長的弟弟謝典霖，會對未來生涯規劃做出最好選擇。

鏡週刊今天報導，謝衣鳯日前無預警宣布願意投入國民黨彰化縣長初選，令家族相當意外，其父謝新隆、母親鄭汝芬看新聞才得知女兒要參戰，二人第一時間只能面面相覷；此外，其弟、議長謝典霖原規劃5日公開宣布參選縣長，也被謝衣鳯的動作打亂。

廣告 廣告

謝衣鳯今天發表聲明，說明國民黨中央包括前主席朱立倫、現任主席鄭麗文及黨內高層，都曾希望她出馬參選彰化縣長，她才會在上個月公開表態，也相信擔任議長的謝典霖，對於未來職務的轉變及生涯規劃，會做出最好的選擇。

謝典霖傍晚受訪時也說，他跟姊姊都在各自的位置上做好自己的工作，他無意參選縣長，但是會投入議員及議長選舉，也會在臉書（Facebook）上提出對彰化縣政的看法及問題，讓有意參選縣長的人回答。

謝典霖表示，就像他當初在臉書宣布參選國民黨主席一樣，希望藉由在臉書上的論述跟問答，讓大家更為了解想選縣長的人提出那些主張跟政策。

有媒體詢問謝典霖若謝衣鳳當選縣長，是否就放棄選議長；謝典霖則說，姊姊做姊姊的工作，他做他的工作，如果要問假設性的問題，要請媒體去問姊姊。

今年年底將進行彰化縣長選舉，民進黨剛完成彰化縣長選舉黨內類初選，確定提名黨籍立委陳素月，國民黨則確定彰化縣長選舉要進行初選，目前已表態準備投入初選的有前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋。（編輯：李淑華）1150106