謝衣鳯搶先表態選縣長衝擊謝典霖！ 藍彰化「親姊弟」競爭？

國民黨立委謝衣鳯。（圖／東森新聞）





彰化縣長選戰逐漸升溫！民進黨已經拍板提名立委陳素月參選，率先定於一尊。不過，國民黨方面到底誰來選？原先都不願表態的立委謝衣鳯，28號突然宣布投入選戰，也讓各界好奇是否有與自己的親弟弟，彰化縣議長謝典霖討論過？如今這讓藍營陷入家族與派系整合的雙重考驗。

到底選不選彰化縣長，彰化縣議長謝典霖態度保留日前說沒打算，但如今親姐姐，國民黨立委謝衣鳯，被賴總統點名後，搶先正式宣布投入選戰。

立委（國）謝衣鳯：「我是因為考量綜合情況後，才做這個（表態參選）東西的，我們都有做過討...我們沒有說，不像你們想得這樣溝通，我先把這個想法明確化後，大家都要開始討論，下一步該怎麼做。」

謝衣鳳說選民有期待，但似乎還沒與弟弟協調討論，如今藍營面臨家族派系，整合的雙重考驗，更牽動彰化縣議長一位，尤其先前國民黨自家人，前彰化副縣長洪榮章、前立委柯呈枋早已喊話要選。

彰化縣長擬參選人（國）洪榮章：「予以尊重，榮章也相信，中央黨部會以，最公平公正方式，來產生下一屆代表國民黨，參選彰化縣長候選人。」

謝衣鳳能否順利，在藍營黨內出線還不曉得，但看在早已整合完成的，民進黨眼裡話說得很酸。

彰化縣議員（民）楊子賢：「彰化縣不是個別單一政治家族，彰化縣的西南角，已經長期被個別政治家族，三代給壟斷，現在彰化鄉親所擔心的是，難道國民黨人才，如果不姓謝就不能夠，為彰化來服務嗎。」

彰化縣長參選人（民）陳素月：「未來不管國民黨候選人是誰，素月一樣秉持初衷，會勤跑基層傾聽民意，拿出最好的政策。」

2026選戰倒數不到一年，謝家有雄厚基層實力，就盼繼續抓緊選民的心，但在這之前恐怕得先取得自家人共識的心。

