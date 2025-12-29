謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看

▲立委謝衣鳯（右一）昨天與總統賴清德同框後，隨即宣布爭取國民黨彰縣長提名。（圖／彰化縣政府提供，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞] 藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對她的表態都表示尊重，也相信黨中央會有公平公正的處理程序，一切尊重黨內機制辦理。

總統賴清德昨到謝衣鳯的選區彰化縣溪湖鎮福安宮、永安宮，參與全鎮24年一次的建醮大典，致詞時除了「希望媽祖保佑、鄉親大力支持（民進黨提名的）陳素月」，也公開祝福國民黨立委謝衣鳯能在黨內初選順利出線。會後謝衣鳯透過自錄影片，正式表態挑戰2026彰化縣長。

廣告 廣告

由於民進黨黨內初選民調，以謝衣鳯為唯一對手，而非已在縣內各處高掛看板的兩位前副縣長，傳聞謝衣鳯昨天表態，是因賴清德刻意到她本命區踢館之故。但她事後表示，黨中央已進入彰化縣長人選評估階段，此時表態有助整體提名作業與後續整合，影片早已錄好，只是發布時間有所巧合，並非外傳被賴清德的話激到，才宣布參選。至於弟弟謝典霖擔任議長，她直言「職務上形成的競合關係，必須用圓融的方式來解決」。

得知謝衣鳯表態，黨內兩位對手彰化縣工策會總幹事洪榮章，縣府參議柯呈枋，都表示尊重謝委員的選擇，認為是民主政治的常態，也相信中央黨部會以最公平公正方式，產生下屆彰化縣長候選人。曾任副縣長的柯呈枋說，無論對手是誰，對他而言都不是重點，重點始終在於「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」。自己投入公共服務超過30年，對彰化的產業發展、勞工就業、社會福利與基層需求，有最深刻也最務實的理解。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德祝福謝衣鳳初選出線 盼藍綠君子之爭「牛肉端出來」

終於表態！謝衣鳯：願意挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人

民進黨彰化縣長敲定陳素月！被問是否迎戰 謝衣鳳神祕一笑這樣說