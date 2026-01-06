謝衣鳯稱高層希望她選 謝典霖：我不選

立委謝衣鳯（左一）、彰化縣議會議長謝典霖（左二）去年同框參加國民黨黨慶。（本報資料照片）

洪榮章表示，黨中央並沒有叫誰選縣長，呼籲應以大局為重、團結一致。（葉靜美攝）

立委謝衣鳯是國民黨彰化縣長熱門人選，由於胞弟、彰化縣議長謝典霖近來動作頻頻，外界解讀他也有意參選縣長，謝衣鳳去年底對外宣布參選彰化縣長，此舉被質疑為搶先一步，也打亂謝典霖政治布局，謝衣鳯6日解釋，宣布參選是因黨內高層希望她出來選；謝典霖也鬆口表示不選縣長，但會選議員及議長。

謝衣鳯昨表示，國民黨中央不論過去的朱主席（指朱立倫）或現在的鄭主席（指鄭麗文），黨內高層都曾希望她能參選彰化縣長，她才會在上月底宣布參選；對於謝典霖未來人生生涯規畫，相信他會做出最好的選擇。

謝典霖去年12月下旬曾透露今年1月5日將有重大宣布，謝衣鳯去年12月28日表態願成為國民黨彰化縣長候選人，被外界認為打亂謝典霖的規畫。謝典霖昨表示，他無意參選縣長，對於媒體詢問「是會持續投入議員及議長選舉嗎？」他回應「不然呢？」他表示，這就像當初他在臉書上宣布要選黨主席一樣，只是拋出議題，未來仍將持續在臉書提出對彰化需要的看法與問題，也希望讓想選縣長的人能提出回答，真正讓民眾受益。

針對謝衣鳯指黨內高層都曾經希望她參選彰化縣長，引發「內定」疑慮，有意參選縣長的工策會總幹事洪榮章表示，黨中央並未叫誰選縣長，他尊重黨中央的決定，黨中央如何協調，他都會配合，若黨中央有所決定，大家也應以大局為重、團結一致。

表態參選的南投縣政府參議柯呈枋也表示，他相信黨中央不會預設立場，回歸公平公正公開初選，才是最真實回應民意方式。