謝衣鳯突襲宣布選彰縣長 稱將與謝典林協調

彰化縣 / 綜合報導

2026彰化縣長選舉，國民黨的柯呈坊和洪榮章已經喊話要選，而呼聲最高的立委謝衣鳯，原本一直沒表態，昨(28)日突襲發影片宣布要選，震撼彰化政壇，因為她弟弟謝典林是議長，姊弟倆要是一個縣長、一個議長，怕引發觀感不佳，對此，謝衣鳯說，太多選民對她有期待，才定調參選意願，接下來會再去跟弟弟討論，似乎還沒跟弟弟協調就宣布要選。

國民黨立委謝衣鳯，28日參加宮廟活動，和總統賴清德同台被點名，祝她國民黨內初選順利，隨後宣布參選彰化縣長的影片曝光，她說不是被賴清德激到，而是本來就做好打算，和賴清德同台前就已經錄好了。

廣告 廣告

立委(國)謝衣鳯說：「我去參加活動面臨到所有藍營的基層，以及支持我參選縣長的民眾，都非常焦慮，行前有媒體問我是否要參選彰化縣長，我才做相關一併的回應。」

謝衣鳯強調，太多人對她有期待，才決定先定調要參選，那麼慎重，是因為她弟弟謝典林是彰化縣議長，縣長議長都是謝家人，難免擔心會引發外界觀感不佳。立委(國)謝衣鳯說：「先把想法明確化以後，大家後續再來討論，就是大家都要開始討論，下一步要怎麼做。」

謝衣鳯決定參選後才說要和弟弟謝典林討論，顯然宣布前和當下，都還沒跟謝典林做好協調，而謝衣鳯和謝典林兩人的聯合服務處，不見謝典林身影，因為他人在日本、不在台灣，剛好巧妙避開姊姊突襲宣布參選縣長的時機，而國民黨另外兩位有意參選柯呈坊和洪榮章，則希望黨內要進行公平初選。

國民黨彰化縣長擬參選人柯呈枋說：「我會勤跑基層，我有信心贏得初選的提名。」國民黨彰化縣長擬參選人洪榮章說：「中央黨部會以最公平公正的方式，來產生候選人。」

民進黨當時也是因為有4個人想爭取選縣長，因此用電話民調類初選的方式，選出立委陳素月出戰。彰化縣長參選人(民)陳素月說：「國民黨也可以循著這樣的民主模式，產生他們的候選人。」

彰化縣長選舉國民黨現在呈現3搶1，要等看黨部怎麼協調或進行初選，在這之前，謝家兩姊弟還是要先喬好，討論出最大勝算攻略。

原始連結







更多華視新聞報導

彰化縣長姊弟之爭？ 謝衣鳯.謝典林同聲：家庭溝通中

綠營「類初選」民調出爐 陳素月有望獲徵召參選彰縣長

民進黨選對會建議 徵召劉建國參選2026雲林縣長

