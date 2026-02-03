謝衣鳯突襲選彰化縣長？ 謝典霖：家族早承諾不選

政治中心／綜合報導

彰化縣議長謝典霖開箱被戲稱為「衣鳯百貨」、「白宮」佔地700坪的自家豪宅，不但當初土地取得惹爭議，謝典霖還自爆家族早已承諾"不選縣長"，顯然對姊姊表態參選很在意，而隨著影片曝光，謝典霖一年多前開箱高價球員卡的影片，也被網友翻出來。一張當年入手價就破1500萬台幣，被問哪來的錢？他直接說"問我爸"。





彰化縣議長謝典霖一年前曾在臉書開箱自己收藏的高價球員卡 被問到學生時期哪來的錢他高調回應＂問我爸＂（圖／FB謝典林）

彰化縣議長 謝典霖：「其實已經跟國民黨講過，（謝家）沒有要選縣長，今天姊姊出來，她說要選縣長，這個都是突發狀況。」

彰化縣議長謝典霖開箱自家700坪豪宅，突然自爆，謝家早就承諾不選縣長，對於姊姊仍表態參選，似乎耿耿於懷。

彰化縣議長 謝典霖：「今天如果是我爸媽有支持，我爸媽就會在後面給她背書，今天為什麼一直僵持不下，原因在這邊，即使沒有當縣長，妳當立委妳當議長，都可以服務地方啊，妳幹嘛一定要去，選這個有風險的選舉。」





彰化縣議長謝典霖開箱謝家位在彰化溪州的700坪豪宅 吳音寧控訴當時謝家是＂巧取台糖地＂（圖／民視新聞）









說不是要阻斷姊姊的縣長之路，但字字句句，不難看出難以諒解，而謝衣鳯本人神隱一天多，3日上午依舊沒現身立法院，國民黨秘書長李乾龍則證實，先前確實聽過傳聞。

聲源：國民黨秘書長 李乾龍：「（當初國民黨這邊是有接到消息謝家不選這次的彰化縣長嗎？）應該我們多多少少，有聽到這樣的訊息啊，我們沒有辦法替她做決定。」





謝典霖高調帶著媒體開箱自家豪宅 還自自爆家族早已承諾"不選縣長"（圖／民視新聞）









謝家爭議連環燒，位在彰化溪州的連棟式豪宅，地點在姊弟聯合服務處對面，蓋10年還沒完工。開箱後不但引發熱議，更遭質疑是家族巧取台糖地而來。

聲源：行政院中部辦公室副執行長吳音寧：「謝衣鳳當經濟委員會召委的，這個時間點上，他們家的隆霖營造公司，透過跟台糖合建的方式，去取得台糖的土地。」

而謝典霖曝光自家豪宅，裡頭私人籃球場，也讓不少人想起，一年多前的他，早就炫耀過自家高價收藏。

彰化縣議長謝典霖（2024.12）：「當時哦，起碼也要20萬（美金），有Jordan的一定是價錢最高的。」

「籃球之神」喬丹卡，全球限量9張，當年入手價就約台幣1578萬元！加上集結Jordan、MagicJohnson及KobeBryant全球限量25張的親筆簽名卡，他卻能從國中開始收藏，驚人身家反而更引起社會側目！

彰化縣議長謝典霖（2024.12）：「（為什麼你那時候那麼小），（就有錢買這些卡？），可以問我爸爸。」





