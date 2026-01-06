謝衣鳯自曝黨高層希望她選 2對手喊：黨未有決定

對謝衣鳯黨高層希望她選一說，洪榮章表示，黨中央並沒有叫誰選縣長，並呼籲應以大局為重、團結一致。（葉靜美攝）

對謝衣鳯黨高層希望她選一說，柯呈枋（中）強調，黨中央不會預設立場，並呼籲黨中央回歸公平、公正、公開的初選機制。（柯呈枋提供／葉靜美彰化傳真）

國民黨立委謝衣鳯是藍營彰化縣長熱門人選，她去年底正式對外宣布參選彰化縣長，謝衣鳯今日更表示，之所以宣布參選是因黨內高層都希望她出來選，對此藍營同樣有意參選縣長的洪榮章及柯呈枋都表示，黨未有決定，洪榮章呼籲團結、柯呈枋則呼籲應回歸公平、公正、公開的初選機制。

謝衣鳯今日表示，國民黨中央不論是過去的朱主席（指朱立倫），或現在的鄭主席（指鄭麗文），黨內高層都曾經希望她能參選彰化縣長，所以她才會在上月底宣布參選，對於謝議長（指謝典霖）未來職務上的轉變，及人生生涯的規畫，她相信他會做出最好的選擇。謝衣鳯的發言引發地方方熱議。

國民黨目前還有兩位前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋，也積極爭取代表藍營參選彰化縣長，3人中以洪榮章最早表態，洪榮章表示，黨中央並沒有叫誰選縣長，強調他尊重黨中央的決定，黨中央如何協調，他都會配合，若黨中央有所決定，大家也應以大局為重、團結一致。

柯呈枋也表示，他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式，並強調，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展。

柯呈枋表示，自己會持續專注於縣政願景與政策準備，一步一腳印走進基層、傾聽鄉親的聲音，用行動爭取認同，讓選民做出最適合彰化的選擇。

