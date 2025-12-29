謝衣鳯表態參選彰化縣長 洪榮章、柯呈枋：尊重黨機制 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

2026彰化縣長之爭，民進黨28日由黨主席暨總統賴清德宣布，將由立委陳素月參選、國民黨立委謝衣鳯也表態參選彰化縣長，為百里侯之爭點燃戰火。謝衣鳯表示，經長考及聽到眾多支持者聲音，決定挑戰2026代表國民黨參選彰化縣長，她將整合黨內聲音及基層期待，共同改造彰化。

謝衣鳯說，經過長時間思考，以及眾多支持者期待，她願意挑戰2026國民黨彰化縣長候選人，並且整合黨內所有競爭者的聲音，與基層民眾期待，讓彰化持續進化。

廣告 廣告

目前國民黨內已有前彰化副縣長洪榮章、前立委柯呈枋表態爭取；洪榮章今（29）表示，相信黨中央會有公平公正的處理程序，一切尊重黨中央的機制辦理。

「每一位願意為彰化承擔的人，我都給予尊重」柯呈枋則說，無論對手是誰，對他而言都不是重點，真正重要的，是誰最了解彰化、誰最有能力解決問題，和鄉親站在一起，面對產業、就業、照顧與基層最真實的需求。他強調，接下來，他會繼續走入基層，用政策說話、用行動證明。

謝衣鳯表態參選彰化縣長 洪榮章、柯呈枋：尊重黨機制 7

另外，針對謝衣鳳委員宣布投入國民黨彰化縣長初選，台灣民眾黨彰化縣黨部也表示尊重。國民黨相關人選布局，屬其黨內初選事務，民眾黨不予介入。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，彰化縣未來發展關鍵在於整合改革力量，回應縣民對有效治理的期待。面對即將到來的縣長選舉，唯有藍白合作、凝聚最大共識，才能延續穩定施政、推動縣政持續前進。

温宗諭也強調，期待藍白雙方透過理性溝通與制度協調，共同推出最具勝選條件、最能回應民意期待的優質人選。

另就彰化縣基層民代提名作業部分，温宗諭說預計於明年一月中旬完成。

照片來源：謝衣鳯辦公室、民眾黨彰化縣黨部提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

韓國瑜遭指中共介選 邱鎮軍聲援：賣菜郎魅力從基層開始

太平辦耶誕嘉年華 江啟臣：打造台中宜居旗艦城

【文章轉載請註明出處】