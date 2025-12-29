謝衣鳯表態參選彰化縣長 王惠美回應7個字

彰化縣長王惠美對謝衣鳯參選一事，不願多表示意見。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨立委謝衣鳯昨天(28日)表態參選彰化縣長，同黨籍的彰化縣長王惠美今天(29日)參加縣府大廳記者會，被媒體問到對於謝衣鳯表態的回應，王惠美只回應了「現在是公務期間」7個字，隨即不願多談！

王惠美雖然因為公務期間不願多談，但國民黨有兩位比謝衣鳯還早表態爭取提名的人選，都與王惠美有關，一位是前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，另一位是前立委、現任縣府參議的柯呈枋，洪榮章為王惠美所重用，而柯呈枋參選立委補選當選，就是接下王惠美選上縣長所遺留的位子。

由於謝衣鳯不只是「政三代」，更是三代都當立委，阿公謝言信、媽媽鄭汝芬與她都是立委，如今謝衣鳯先表態參選彰化縣長，而動作頻頻的胞弟、彰化縣議長謝典霖的動向，就更令人關注。政壇認為，王惠美不只是公務期間不能表態與回應，以謝家的政治資源雄厚，恐怕私底下也不方便明確力挺支持人選。

王惠美是國民黨的「不敗女戰將」，出身「政二代」的她，一路從縣議員、鹿港鎮長、立委到彰化縣長，每次選戰都是勝選，尤其是第一次參選鹿港鎮長，就中斷黃正隆的連任之路，鎮長一連任就挑戰立委，擊敗立委林進春、陳秀卿之子林益邦、前立委陳進丁，險贏當選立委，立委連任後又轉換跑道參選縣長，又擊敗尋求連任的民進黨縣長魏明谷，並成功連任。

