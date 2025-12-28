謝衣鳯表態 爭取挑戰2026彰化縣長

國民黨立委謝衣鳯今天正式表態爭取2026彰化縣長。 圖：翻攝影片

針對2026彰化縣長選舉，民進黨經「類初選」民調後推立委陳素月參選，外界關注國民黨人選，國民黨立委謝衣鳯今（28日）終於表態，她表示，經過長時間思考、聽到許多支持者聲音，「我願意來挑戰成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人」。

謝衣鳯表示，經過了長時間的思考，以及聽到眾多基層支持者的聲音，「我願意來挑戰成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人」，並且整合黨內的所有競爭者的聲音，以及所有基層民眾的期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

2026彰化縣長選舉，國民黨內目前已有曾任彰化縣副縣長的縣府參議柯呈枋以及前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章表態，傳出謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典林亦有意願，但謝典林日前已強調，會把議長的角色「做好做滿」。不過，若謝衣鳯參選彰化縣長、謝典林爭取議長連任，恐引發外界觀感不佳。

