謝衣鳯選不了彰化縣長？鄭麗文：謝家的決定已經很清楚了

國民黨主席鄭麗文。(記者王藝菘攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨彰化縣長人選未定，立委謝衣鳯多次重申參選決心，但遭彰化謝家反對。國民黨主席鄭麗文今表示，謝家的決定已經很清楚了，也溝通非常久，等彰化縣長王惠美訪日回來，會就此事做最後的溝通和規劃。

鄭麗文表示，他們一直很努力的在做全面的溝通跟了解，彰化有彰化在地特殊的政治生態。縣長王惠美昨天還特別從日本跟她通了電話，王帶團到日本訪問，所以等她回來後，他們會好好的就彰化的提名再來做最後的溝通跟規劃。

廣告 廣告

談到謝家的支持意向，鄭麗文說，謝家其實溝通非常非常久，「所以謝家的決定已經很清楚了」，在她去大陸前就已經很清楚了，「所以我們會再積極的協調，昨天也有為這個事情開會」。昨晚王惠美從日本跟她通了電話，聊了很久，除了恭喜王惠美之外，她也跟王惠美說，等王回來再見面好好談。

國民黨主席鄭麗文拜會前立法院長王金平。(記者王藝菘攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民黨彰化縣長提名有變數！蕭景田證實明中常會不公布人選

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」再爆其男友月領50萬還A助理費「不要臉」

自由爆新聞》國共大禮包變「嗆飛彈統一」！民眾黨遭「毀滅爆料」網瘋傳

公督盟優秀立委名單出爐 綠6縣市長戰將上榜、藍白全掛零

