即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨立委謝衣鳯，表態角逐2026年彰化縣長大位，但現在不僅陷入謝家「姊弟之爭」，甚至傳出黨中央想徵召律師魏平政參選；另中央黨部近日更宣布，聘謝衣鳯擔任中央黨部副秘書長，而原先對方黨部主委職務，則由前立委蕭景田回鍋擔任，謝衣鳯也發聲明拒接。對此，謝衣鳯今（9）日受訪強調，黨中央並沒有討論，自己事前並不知道被升副秘書長，而自己首要的工作及目標，就是希望能夠爭取縣長的提名。

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謝衣鳯今日接受廣播專訪後，接受媒體聯訪；針對被黨中央調升中央黨部副秘書長，她表示，黨中央沒有跟她討論，但是其實自己過去已經擔任過黨團書記長，也擔任過中央黨部的副秘書長及地方黨部主委，現階段擔任主委及副秘書長，都不是她首要的工作，而自己首要的工作及目標，就是希望能夠爭取縣長的提名，以及參選縣長並贏得縣長。

同時她透露，自己事前並不知道被升副秘書長，而是從媒體得知訊息，而當黨中央告知她消息後後，自己也跟黨中央反映，她沒有要回鍋擔任副秘書長，而是希望能夠繼續參選縣長。

至於黨中央派任新的黨部主委人事案，謝衣鳯也說，自己剛好在縣黨部處理事情時，收到派令，所以自己也不知道說有過去有這樣的事實，「當我收到派令後，我就發出相關的聲明，所以也還沒有進一步跟他們有任何的溝通」，而現在主要的黨部高層都在中國參訪，目前也不適宜討論這樣的事情。

她也認為，現在彰化縣長選舉，黨內有3位表態參選的人選，大家都努力一段時間，現在如果沒有初選，改用特別徵召，但過去的徵召在內部有做過民調，或者用其他方式，不會是直接徵召；如果中央黨部要用這樣子的方式，必須要給民眾知道，而自己也必須要反映彰化基層民眾及所有支持者的聲音給中央黨部知道。

因此傳出有魏政平這一名人選，謝衣鳯指出，的確大家都始料未及，也認為目前現階段會不適合，也沒有辦法獲得彰化縣民的支持。









原文出處：快新聞／謝衣鳯選彰化縣長夢碎？遭升黨副秘拒接 本人認了：事前不知道

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