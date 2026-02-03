謝衣鳯、謝典霖姊弟角力升溫 「謝爸」喊2人都太急了





彰化縣議會議長謝典霖近期動作頻頻，不僅與網紅合作拍片，公開位於溪州鄉、佔地約700坪的家族豪宅內部裝潢，引發外界「炫富」爭議，也意外掀起與親姊、國民黨立委謝衣鳯之間的政治角力。連謝家大家長、2人的父親謝新隆都忍不住感嘆：「兩個都太急了！」

謝典霖日前與網紅「億百豪森」合作拍攝影片，開箱其中一棟約140坪、被外界戲稱為「謝家白宮」的豪宅。畫面中可見挑高室內籃球場、大型恆溫酒櫃、家庭劇院與視聽室等設施，奢華程度迅速在網路引發熱議。

面對外界質疑，謝典霖在影片中解釋，因父親經營建設公司，建材可用成本價取得，加上鄉下土地價格相對低廉，他認為這樣的房產「放在台北，就只是一般家庭的規模」。不過，相關說法並未平息爭議，反而引發更多討論。謝典霖強調，自己「不偷不搶」，拍攝開箱影片只是為了回應外界好奇、澄清不實傳言，並直言「我又沒有要選縣長」。

隨著爭議延燒，已表態爭取國民黨2026年彰化縣長提名的謝衣鳯，第一時間出面切割，強調該影片屬於弟弟的「個人行為」，與自己的縣長選舉無關。

謝新隆今接受電話訪問時，被問及謝典霖主動公開豪宅是否對謝家形象造成影響，他先表示「孩子都大了，既然公開了就公開了」，隨後更說，「對民進黨好就好了」，並指民進黨執政後常透過媒體炒作議題，「不是這樣嗎？」

記者進一步詢問，謝衣鳯表態參選縣長、謝典霖勤跑基層力拚議長連任，姊弟同時布局是否令人頭痛？謝新隆回應，「兩個都太急了」，但也補上一句「不會」。至於如何化解姊弟間的政治競合，他則低調表示「不予置評」、「不表達意見」，並強調不論縣長或議長人選，「都還沒確認」。

