謝衣鳯、謝典霖姐弟各自角力？ 彰化謝家掌門人「謝董」發聲了

[Newtalk新聞] 彰化縣長選舉將在年底登場，國民黨立委謝衣鳳有意續爭取黨內提名。不過，昨日謝衣鳳胞弟，也是彰化縣議會議長謝典霖卻爆料，謝家已向國民黨承諾不派人參選縣長，並稱父母不支持謝衣鳳參選，引發謝家姐弟各自角力。對此，謝家掌門人，也是謝衣鳳與謝典霖父親的謝新隆今（3）日被問及此事直言，姐弟倆都太急了，並表示家族目前都還沒確定選不選（指縣長、議長）。

年底彰化縣長選舉，民進黨已經提名立委陳素月代表參選，而謝衣鳳也在去年底表態爭取國民黨彰化縣長提名，但謝衣鳳弟弟謝典霖也表態爭取議長連任，這讓外界批評謝家要在彰化「整碗端去」。而據傳聞，現任彰化縣副議長許原龍與縣議員黃正盛有意在今年搭檔競逐正、副議長，這讓謝家陷入地方勢力整合與派系平衡的兩難。

針對謝家姐弟近來紛爭，《自由時報》今日電訪謝新隆時，問及謝典霖主動公開豪宅一事，會不會傷害到謝家？對此，謝新隆首先表示，「孩子都大了，已經公開就公開了」，接著他嘲諷，「對民進黨好就好了」，民進黨執政一再用媒體炒作議題，「不是這樣嗎」？

至於謝衣鳳要爭取國民黨彰化縣長提名、以及謝典霖要爭取議長連任一事，謝新隆坦言姐弟倆都太急了，不過對此不會感到頭痛。那麼，謝家是否要參選縣長或是議長，謝新隆則是不鬆口「都還沒確認。」

