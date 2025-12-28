謝衣鳯：願意挑戰國民黨2026彰化縣長候選人

▲國民黨立委謝衣鳳表態，願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人。（圖／翻攝謝衣鳳臉書，2025.11.03）

[NOWnews今日新聞] 2026彰化縣長選舉中，民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但謝典林日前才宣布「我會把議長做好做滿」，外界都關注到底謝衣鳯是否會決定參選。稍早謝衣鳯今（28）日表態，經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，「我願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人」。

2026彰化縣長選舉正式進入熱戰，彰化地方普遍認為，若謝衣鳯選縣長、謝典林續任議長，謝家姐弟分別掌握地方行政大權和議會，恐怕影響選民觀感，且引發地方勢力不滿。因此，謝家保留議長席位或是參選縣長大位，至今沒有決定，這也是謝衣鳯遲未表態參選縣長原因之一。



稍早謝衣鳯正式表態，經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，「我願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人」，並整合黨內所有競爭者以及基層民眾期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

