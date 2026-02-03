謝衣鳳不甩謝家不選縣長令？家族鬥法 李乾龍定調黨中央態度

國民黨副主席李乾龍。李政龍攝



彰化縣議長謝典霖出身三代政治家族，近日他開箱謝家溪州700坪豪宅開箱，被外界解讀他與其姊、國民黨立委謝衣鳳撕破臉，他2日更直言謝家曾承諾不選縣長，似乎在指責姊姊未經父母同意表態參選。對此，國民黨副主席李乾龍今（3日）表示，他「多少有聽到」謝家曾說不選縣長，謝家目前應該還在協調中，屆時就不會推派謝衣鳳。

謝典霖與謝衣鳳多年不合，謝典霖2日受訪時明言，家裡已經跟國民黨說好不選縣長，但姊姊卻說選縣長是突發狀況。他也解釋，家裡房子在2025立委選舉曾被拿出來炒作，為此，有網紅說要開箱，他就主動答應，如此以來今年選舉期間就不會被拿出來罵。

廣告 廣告

然而，謝典霖開箱豪宅一舉，被外界解讀想阻饒謝衣鳳參選縣長，他強力否認，不過，他也抱怨，姊姊突然宣布要選縣長，爸媽若支持就會幫她背書，但她宣布後都沒有表態，「你也不能說她沒有參選的機會，那也一定要講到她高興嗎？」不然謝衣鳯宣布的時候，為什麼後面都沒有人在背書、支持？

謝衣鳳對此事引起的風波反應低調，僅透過助理回應會維持親情，接下來不再回應此事。

對於謝家內部還沒擺平，李乾龍今日受訪表示，國民黨仍尊重候選人意願，若謝家不選，為何要提名謝衣鳳？對於謝衣鳳主動表態參選，李乾龍把問題推回給謝家，表示還是要等謝家協調，黨中央沒辦法替他們決定。

更多太報報導

「姊弟之爭」心結！曝曾承諾國民黨不選縣長 謝典霖：姊姊說要選無人背書

罕見公開點名！國防預算遭擋 美參院軍委會主席重批：對台灣在野黨很失望

謝典霖炫富背後！王婉諭怒揭他搞爛籃協「最大毒瘤」、只在意啦啦隊