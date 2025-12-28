謝衣鳳宣布參選彰化縣長 柯呈枋：持續勤走基層爭取認同

謝衣鳳透過影片表示將爭取彰化縣長提名。 圖：謝衣鳳服務處/提供

[Newtalk新聞] 立委謝衣鳳今（28）日透過影片表示，經過了長時間的思考，以及聽到了眾多基層支持者的聲音，願意來挑戰成為2026年國民黨彰化縣的縣長候選人，並且整合黨內所有競爭者的聲音，以及所有基層民眾的期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

針對謝衣鳳表態爭取國民黨彰化縣長提名，先前已經表態爭取提名的柯呈枋表示，尊重謝委員的選擇，這是民主政治的常態。

柯呈枋指出，無論對手是誰，對他而言都不是重點，重點始終在於「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」。自己投入公共服務超過三十年，從基層公務員、地方首長到立法委員，長期在第一線面對縣政挑戰，對彰化的產業發展、勞工就業、社會福利與基層需求，有最深刻也最務實的理解。

柯呈枋強調，接下來仍會持續勤走基層、傾聽鄉親心聲，用具體政見與實際行動，爭取縣民的認同與支持，「讓美好彰化持續向上，是我唯一的目標。」

