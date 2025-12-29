謝衣鳳爭取參選2026彰化縣長 黨內另二人喊尊重

對於立委謝衣鳯正式表態爭取參選彰化縣長，藍營彰化縣長王惠美在記者會後僅表示，這是公務時間，揮手傳達不便對外表示意見。（葉靜美攝）

對於立委謝衣鳯正式表態爭取參選彰化縣長，縣府工策會總幹事洪榮章表示，一切尊重黨中央的機制辦理。（洪榮章團隊提供／葉靜美彰化傳真）

對於立委謝衣鳯正式表態爭取參選彰化縣長，縣府參議柯呈枋表示，尊重謝委員的選擇，這是民主政治的常態。（柯呈枋團隊提供／葉靜美彰化傳真）

對於立委謝衣鳯正式表態爭取參選彰化縣長，民眾黨彰化縣黨部表示尊重，並期待雙方共同推出最具勝選條件的優質人選。（民眾黨彰化縣黨部提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨日前確定由立委陳素月出戰彰化縣長，國民黨彰化縣長熱門人選、一直未對外鬆口的立委謝衣鳯也在昨日正式表態爭取黨內提名，她表示，基於基層強烈的焦慮感，她決定勇往直前，整合黨內聲音，為藍營守住彰化；對此另一有意參選人洪榮章表示，一切尊重黨中央的機制辦理，柯呈枋也說，尊重謝委員的選擇。

彰化縣政府今日舉辦村里業務公務電動機車補助記者會，縣長王惠美表示，縣府提供補助，就是希望為村里長提供更多的便利與支持，讓基層服務更有效率、更環保、更貼近民心；對於謝正式表態參選，她在會後面對記者詢問時僅表示，這是公務時間，揮手傳達不便對外表示意見。

廣告 廣告

謝衣鳳出身南彰化政治世家，由於她的胞弟謝典霖為現任縣議會議長，地方長期認為謝家若同時包攬縣長與議長，恐引發選民觀感不佳，但謝表示，這屬於「家事」範圍，目前應擱置討論，強調「勝選最重要」，目前首要任務是緩解基層的焦慮並進行內部整合。

國民黨中，積極爭取提名黨內提名的前彰化縣副縣長、現任縣府工策會總幹事洪榮章表示，相信黨中央會有公平公正的處理程序，一切尊重黨中央的機制辦理；也曾任彰化縣副縣長、現任縣府參議柯呈枋表示，尊重謝委員的選擇，這是民主政治的常態。

藍白強調藍白合贏得勝選，民眾黨彰化縣黨部對此表示尊重，認為國民黨相關人選布局，屬其黨內初選事務，民眾黨不予介入，但彰化縣黨部主委温宗諭也強調，面對即將到來的縣長選舉，唯有藍白合作、凝聚最大共識，才能延續穩定施政、推動縣政持續前進，期待藍白雙方透過理性溝通與制度協調，共同推出最具勝選條件、最能回應民意期待的優質人選。

【看原文連結】