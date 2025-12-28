謝衣鳳爭取提名 柯呈枋：尊重選擇、民主政治常態

▲國民黨立委謝衣鳳表態將爭取彰化縣長黨內提名，國民黨彰化縣長參選人柯呈枋今表示，尊重謝委員的選擇，這是民主政治的常態。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】針對國民黨立委謝衣鳳表態將爭取彰化縣長黨內提名，國民黨彰化縣長參選人柯呈枋今表示，尊重謝委員的選擇，這是民主政治的常態，也是政黨內正常的競爭過程。

柯呈枋指出，無論對手是誰，對他而言都不是最重要的事情，真正關鍵在於「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」。他強調，自己投入公共服務已超過三十年，從基層公務員出身，歷任地方首長並擔任立法委員，長期站在第一線面對縣政各項挑戰，對彰化的產業發展、勞工就業、社會福利以及基層民眾需求，累積了深刻且務實的理解。

柯呈枋表示，彰化正面臨產業轉型、人口結構變化及公共建設升級等多重課題，需要熟悉地方、能夠整合資源並提出可行解方的領導者。他強調，未來將持續勤走基層、深入鄉鎮，傾聽鄉親的真實心聲，並以具體政見與實際行動，爭取縣民的認同與支持。

柯呈枋最後指出，「讓美好彰化持續向上，是我唯一的目標」，不論選舉局勢如何變化，都將以縣政發展與民眾福祉為優先，穩健推動彰化向前。