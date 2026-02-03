政治中心／綜合報導

彰化縣議長謝典霖開箱被戲稱為「衣鳯百貨」、「白宮」，佔地700坪的自家豪宅，不但當初土地取得惹爭議，也遭外界解讀意在影響姊姊謝衣鳯參選彰化縣長。雖然他否認，但對於姊姊表態參選顯然仍很在意，還自爆家族早已承諾"不選縣長"，聲稱姊姊的參選是"突發狀況"，而面對弟弟言論，謝衣鳯持續神隱。





謝衣鳳突襲宣布參選？ 謝典霖：家族早承諾不選縣長

彰化縣議長謝典霖開箱自家豪宅時自爆謝家先前已承諾國民黨中央不選彰化縣長 他稱姊姊謝衣鳯的參選是＂突發狀況＂（圖／民視新聞）

彰化縣議長謝典霖：「其實已經跟國民黨講過，（謝家）沒有要選縣長，今天姊姊出來，她說要選縣長，這個都是突發狀況。」

彰化縣議長謝典霖，開箱自家700坪豪宅，突然自爆，謝家早就承諾不選縣長，對於姊姊謝衣鳯仍表態參選，似乎讓他耿耿於懷。

彰化縣議長謝典霖：「今天如果是我爸媽有支持，我爸媽就會在後面給她背書，今天為什麼一直僵持不下，原因在這邊，即使沒有當縣長，妳當立委妳當議長，都可以服務地方啊，妳幹嘛一定要去，選這個有風險的選舉。」

強調不是要阻斷姊姊的縣長之路，但字字句句，不難看出對姊姊難以諒解，而謝衣鳯本人神隱一天多，3日上午依舊沒現身立法院，國民黨秘書長李乾龍則證實，先前確實聽過傳聞。

聲源：國民黨秘書長李乾龍：「（當初國民黨這邊是有接到消息），（謝家不選這次的彰化縣長嗎？），應該我們多多少少，有聽到這樣的訊息啊，我們沒有辦法替她做決定。」





謝衣鳳突襲宣布參選？ 謝典霖：家族早承諾不選縣長

在謝典霖帶著媒體開箱自家豪宅後 謝衣鳯神隱一天多未現身立法院（圖／資料畫面）









謝家位在彰化溪州的這處連棟式豪宅，地點在姊弟聯合服務處對面，蓋10年還沒完工。開箱後不但引發熱議，更遭質疑是家族巧取台糖地而來。

聲源：行政院中部辦公室副執行長吳音寧：「謝衣鳳當經濟委員會召委的，這個時間點上，他們家的隆霖營造公司，透過跟台糖合建的方式，去取得台糖的土地，把台糖的兩棟房子給買下來，變成他們家私人的豪宅，聯合服務處前面的台糖的土地，也被他們視為，他們家私人的停車場。」

時代力量黨主席王婉諭：「在這棟豪宅開箱的背後，其實是謝家整個，長期侵占了公共資源，轉化為家族利益的冰山一角而已，這不單單是謝家的問題，更是台灣的悲哀。」





謝衣鳳突襲宣布參選？ 謝典霖：家族早承諾不選縣長

謝家位在彰化溪州的700坪大豪宅遭吳音寧爆是"巧取台糖地" 對此謝典霖強調土地是合法取得（圖／民視新聞）









儘管謝典霖澄清，土地是合法取得，但謝家豪宅，自家人高調曝光，土地來源惹議，也讓姊弟之爭持續延燒。

原文出處：謝衣鳳突襲宣布參選？ 謝典霖：家族早承諾不選縣長

