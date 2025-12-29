謝衣鳳突襲表態選彰化縣長 綠營:謝家別整碗端走

中部中心 ／中部綜合報導

總統賴清德，週日前往彰化溪湖福安宮參拜，為建醮活動暖身，有意爭取彰化縣長選舉的國民黨立委謝衣鳳也到場，賴總統更是突然祝福她，能夠在黨內初選中順利出線，當場讓謝衣鳳一度尷尬翻白眼，但巧的是，活動結束後她表態願意選縣長。只是姐姐表態選縣長，胞弟謝典林會放棄爭取連任議長嗎？觀感爭議，恐怕引起地方反彈。









謝衣鳳突襲表態選彰化縣長 綠議員大酸謝家想整碗端走

國民黨立委 謝衣鳳表態參選縣長 也被綠營議員酸 謝家不要整碗端走。（圖／翻攝畫面）

賴總統到彰化溪湖參加建醮祈福活動，致詞到一半轉向左邊，突然Cue了，國民黨立委謝衣鳳，被總統突襲點名祝福，謝衣鳳尷尬苦笑，還一度翻了白眼，最後只能露出不失禮貌的微笑結束這一回合。但巧的是，就在活動結束後，謝衣鳳正式表態，願意承擔選縣長，相較於藍營還有另外兩位前縣長表態參選，需要協調。綠營已經定於一尊，完成類初選推出陳素月出戰！









謝衣鳳突襲表態選彰化縣長 綠議員大酸謝家想整碗端走

民進黨彰化縣長人選由立委陳素月出線 她說會勤走基層 爭取選民支持。（圖／翻攝畫面）









謝衣鳳說，她本來就有意參選，影片也早就錄好了。只是表態參選，有跟弟弟彰化縣議長謝典林溝通過嗎？先傳還曾傳出謝典林也有意參選縣長？就算謝典林不選縣長，也有尋求連任議長的企圖心，若是"縣長、議長一家親"，恐怕引來地方反彈。









謝衣鳳突襲表態選彰化縣長 綠議員大酸謝家想整碗端走

彰化縣議會議長謝典林人在國外 對於謝衣鳳參選以及自已未來動向尚未正式回應。（圖／翻攝畫面）









綠營議員不留情面抨擊，要謝家別整碗端走，而國民黨議員，則是語帶緩頰，卻也擔心選民觀感。謝衣鳳出身政治世家是政三代，從爺爺謝言信到媽媽鄭汝芬都當過立委，家族勢力在地方稱霸40多年，根據了解，胞弟謝典林人出國，對於姐姐表態參選以及他自己未來動向還沒有正式回應，謝衣鳳也坦言，和弟弟在職務上有競合關係，必須圓融處理，如何化解縣長、議長一家包攬的說法？考驗謝家的政治智慧。





