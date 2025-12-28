謝衣鳳終於表態！ 「願挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人」

國民黨立委謝衣鳳28日正式表態參選2026彰化縣長。（圖/本刊攝影組）

2026彰化縣長選情備受關注，民進黨日前徵召立委陳素月參選，國民黨內傳出由立委謝衣鳳出馬，卻遲遲未有下文。而謝衣鳳弟弟謝典林日前宣布「把議長做好做滿」，也讓外界懷疑謝衣鳳參選意願。對此，謝衣鳳今（28）日稍早終於表態，經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，「我願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人」。

彰化縣長選舉倒數，謝家姊弟未來動向引發關注。外界認為，若謝衣鳯選縣長、謝典林續任議長，姐弟掌握地方行政大權和議會，恐引地方反彈聲浪。而謝典林日前表態「把議長做好做滿」，更讓外界一度傳出謝衣鳳放棄參選。

不過對此，謝衣鳯稍早正式表態，指出經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，她願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人，並整合黨內所有競爭者以及基層民眾期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

