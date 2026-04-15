謝衣鳳選彰化仍無望？ 鄭麗文：謝家的決定已經很清楚

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立委謝衣鳳即使參選彰化縣長意志堅決，但國民黨中央並不支持。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨彰化縣長提名一波三折，在立委謝衣鳳不獲得家人支持下，盛傳國民黨將直接徵召律師魏平政參選，引起地方強烈反彈，有意參選的謝衣鳳、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章更發出聯合聲明，呼籲國民黨中央「回歸在地徵召」。國民黨主席鄭麗文今（15日）則回應，她會等跟彰化縣長王惠美見面溝通後，再做出最後的規劃。

謝衣鳳、柯呈枋與洪榮章的共同聲明指出，彰化縣長提名傳出「空降」引發反彈，彰化縣選民結構向來重視在地情感連結與長期服務累積，若非在地深耕的人選參與選戰，短期內恐難以凝聚地方共識與信任，造成基層動員斷層，進而削弱整體戰力。

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為確保勝選契機，謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章建請國民黨中央從目前已表態爭取提名的3人裡，擇優徵召1人代表黨參選彰化縣長。

鄭麗文則指出，他們一直很努力做全面的溝通和瞭解，彰化有彰化特殊的政治生態，彰化縣長王惠美昨天跟她通電話，但王惠美正率團在日本訪問，等王回來以後，他們會再見面，好好就彰化的提名再來做最後的溝通和規劃。

鄭麗文也說，謝家其實溝通非常久了，所以謝家的決定已經很清楚，在她訪中前就已經很清楚。所以，他們會積極再協調，昨天他們才有就這件事情開會，昨晚，王美惠跟她的通話聊了很久，會就彰化的狀況持續協調。

至於新北市與宜蘭縣的藍白整合。鄭麗文表示，應該會很順利，不會有問題，他們是抱持著每一個縣市都要贏的決心跟態度給予他們支持，是以勝選為目標來打這場仗，最後再贏下2028總統大選，讓台灣回歸正常。

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